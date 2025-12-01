Христо Стоичков към Любо, Боби и Петьо: Цяла България е с вас!

Христо Стоичков изрази подкрепа към трима от съотборниците си от златното поколение на родния футбол. Любослав Пенев, Борислав Михайлов и Петър Хубчев се намират в тежки моменти от живота си и се борят с различни заболявания. Камата вдъхна кураж на тримата написа, че цяла България е с тях.
"Боби, Любо, Петьо – вие винаги сте били бойци, с които заедно сме спечелили десетки битки! Няма кой да ви уплаши! Цяла България е с вас! Вярвам, че ще се върнете по-силни от всякога! Прегръщам ви! ", написа Стоичков.
Оценка 3.2 от 9 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Обичаме те
13:16 01.12.2025
3 Дано се оправят!
13:17 01.12.2025
4 Смешник
13:26 01.12.2025
5 Дедо
13:35 01.12.2025
6 Мауфа
13:36 01.12.2025
7 Морис
13:50 01.12.2025