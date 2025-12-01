Новини
Христо Стоичков към Любо, Боби и Петьо: Цяла България е с вас!

1 Декември, 2025 13:00

Няма кой да ви уплаши!

Снимка: БГНЕС
Христо Стоичков изрази подкрепа към трима от съотборниците си от златното поколение на родния футбол. Любослав Пенев, Борислав Михайлов и Петър Хубчев се намират в тежки моменти от живота си и се борят с различни заболявания. Камата вдъхна кураж на тримата написа, че цяла България е с тях.

"Боби, Любо, Петьо – вие винаги сте били бойци, с които заедно сме спечелили десетки битки! Няма кой да ви уплаши! Цяла България е с вас! Вярвам, че ще се върнете по-силни от всякога! Прегръщам ви! ", написа Стоичков.


  • 2 Обичаме те

    Много дечица се борят за живота си Ице.Да пожелаем оздравяване на всики хора

    13:16 01.12.2025

  • 3 Дано се оправят!

    А дали участието на България в кармата им не е по-голямо? Много друго освен футбол показаха някои, а хората ги възприемат като отбор.

    13:17 01.12.2025

  • 4 Смешник

    Боби да намали алкохола

    13:26 01.12.2025

  • 5 Дедо

    Бе аз съм българин, ама не съм с тях. Те като бяха богаташи и живееха охолно и луксозно , не бяха с мен в море мъки и нищета. Защо сега аз да съм с тях. Все ми е тая , да се оправят .

    13:35 01.12.2025

  • 6 Мауфа

    ще си донеса лютеничка да ми я подпише

    13:36 01.12.2025

  • 7 Морис

    Искат всички здравословно да се храним . Той като спортист тези неща който рекламира здравословни ли са? Стилиян Петров не прави реклама ама извадил 300000- евро за Любо . А Стоичков вика вие сте ми приятели вие сте силни ще се оправите .

    13:50 01.12.2025

