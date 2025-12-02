Новини
Спортът по ТВ във вторник (2 декември)

Спортът по ТВ във вторник (2 декември)

2 Декември, 2025

Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ във вторник (2 декември) - 1
05.00 НБА, ЛА Лейкърс – Финикс Диема спорт 3

11.00 Плуване в малък басейн, Европейско първенство БНТ 3

14.45 Снукър: Шампионат на Обединеното Кралство, първи кръг Евроспорт 1

15.30 Монтана – Локомотив (Сф) Диема спорт

16.15 Биатлон: Световна купа в Йостерсунд, индивидуално, жени Евроспорт 2

18.00 Арда – Ботев (Пд) Диема спорт

18.00 Волейбол, Алба – Вакъфбанк МАХ Спорт 1

18.30 Волейбол, Марица – Шверин МАХ Спорт 2

19.00 Борусия (М) – Санкт Паули Диема спорт 3

19.00 Херта – Кайзерслаутерн Нова спорт

20.00 Нумансия – Майорка МАХ Спорт 1

20.00 Плуване в малък басейн, Европейско първенство БНТ 3

20.45 Снукър: Шампионат на Обединеното Кралство, първи кръг Евроспорт 1

21.30 Фулъм – Манчестър Сити Диема спорт 2

21.30 Борнемут – Евертън Нова спорт

21.45 Борусия (Д) – Байер Диема спорт 3

22.00 Барселона – Атлетико МАХ Спорт 4

22.15 Нюкасъл – Тотнъм Диема спорт

22.00 Ювентус – Удинезе МАХ Спорт 3

03.00 НБА, Бостън – Ню Йорк Диема спорт 2


