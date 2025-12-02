Спортът по ТВ във вторник (2 декември)

05.00 НБА, ЛА Лейкърс – Финикс Диема спорт 3
11.00 Плуване в малък басейн, Европейско първенство БНТ 3
14.45 Снукър: Шампионат на Обединеното Кралство, първи кръг Евроспорт 1
15.30 Монтана – Локомотив (Сф) Диема спорт
16.15 Биатлон: Световна купа в Йостерсунд, индивидуално, жени Евроспорт 2
18.00 Арда – Ботев (Пд) Диема спорт
18.00 Волейбол, Алба – Вакъфбанк МАХ Спорт 1
18.30 Волейбол, Марица – Шверин МАХ Спорт 2
19.00 Борусия (М) – Санкт Паули Диема спорт 3
19.00 Херта – Кайзерслаутерн Нова спорт
20.00 Нумансия – Майорка МАХ Спорт 1
20.00 Плуване в малък басейн, Европейско първенство БНТ 3
20.45 Снукър: Шампионат на Обединеното Кралство, първи кръг Евроспорт 1
21.30 Фулъм – Манчестър Сити Диема спорт 2
21.30 Борнемут – Евертън Нова спорт
21.45 Борусия (Д) – Байер Диема спорт 3
22.00 Барселона – Атлетико МАХ Спорт 4
22.15 Нюкасъл – Тотнъм Диема спорт
22.00 Ювентус – Удинезе МАХ Спорт 3
03.00 НБА, Бостън – Ню Йорк Диема спорт 2
