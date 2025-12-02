Почетният президент на Байерн Мюнхен: Очевидно Слот е обещал нещо на Виртц, което не може да изпълни

Почетният президент на Байерн Мюнхен Ули Хьонес изрази съчувствие към Флориан Виртц за трудния му старт в английския Ливърпул и предположи, че мениджърът на „червените“ Арне Слот го е подмамил с фалшиви обещания.

Байерн искаше Виртц през лятото, но германският национал в крайна сметка напусна Байер Леверкузен в посока Ливърпул, като някои медии подчертаха, че осноната причина е била дълга среща с Арне Слот. Виртц все още не е вкарал гол и почти постоянно си навлича критики на английски анализатори и медии.

В понеделник, по време провеждащ се спортен конгрес в Мюнхен, Хьонес заяви колко много съжалява за този развой на събитията и продължи с остри критики към Слот.

„Очевидно Слот му е обещал нещо, което сега явно не изпълнява. Защото му е обещал, че ще получи фланелката с номер 10. Флориан е придавал голямо значение на това. И му е обещал, че ще изгради нов отбор около него“, каза още германската футболна легенда.

„Каква невероятна глупост! В момента играе с номер 7, а Ливърпул играе навсякъде и по всякакъв начин, само не и около Виртц. В Леверкузен получаваше почти всеки пас. И ако изгубеше два паса, нямаше значение. Сега получава пет паса за едно полувреме. И ако изгуби два паса, получава лоша оценка“, допълни почетният президент на баварците.