Джейми Варди се развихри за победа в Серия А

2 Декември, 2025 06:12 472 0

Болоня остава на шесто място във временното класиране с 25 точки, докато Кремонезе е 11-и със 17 точки

Кремонезе победи Болоня с 3:1 като гост. Срещата беше от 13-ия кръг на Серия А. Два гола за успеха на победителите вкара Джейми Варди, а веднъж се разписа Мартин Пайеро. За домакините точен беше Рикардо Орсолини от дузпа.

Болоня остава на шесто място във временното класиране с 25 точки, докато Кремонезе е 11-и със 17 точки.

Гостите поведоха в 31-ата минута. Мартин Пайеро получи отличен пас от Матео Бианкети и с прецизен удар вкара за 0:1.

Четири минути след това гостите вкараха втори гол. Федерико Бонацолу намери Джейми Варди на свободна позиция и английският нападател удвои аванса на своя отбор.

Болоня се върна в мача в добавеното време на първата част чрез Рикардо Орсолини. Халфът се разписа от дузпа.

Пет минути след почивката Кремонезе вкара трети гол. Томазо Барбиери изведе Варди на удобна позиция и той квара трети гол за гостите.


