Новини
Спорт »
Световен футбол »
Ламин Ямал за живота между папараци и забрани

Ламин Ямал за живота между папараци и забрани

1 Декември, 2025 13:29 409 2

  • барселона-
  • ламин ямал-
  • футбол

Той беше попитан за зашеметяващите му дрибльорски умения и колко трудно би било да се защитаваш срещу него

Ламин Ямал за живота между папараци и забрани - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Суперзвездата на Барселона Ламин Ямал не скри, че популярността понякога му пречи да прави обичайните за тийнейджърите дейности.

Той беше попитан за зашеметяващите му дрибльорски умения и колко трудно би било да се защитаваш срещу него.

„Ако бях краен защитник, нямаше да ми хареса, ако играч, който е много по-добър от мен, постоянно ми се изплъзва. Щях да ги помоля „моля, забавете малко“, иначе приятелите ми щяха да правят мемета за това“, сподели Ямал.

През последните шест месеца се засили фокусът върху личния живот на Ламин Ямал и той призна, че това да е толкова разпознаваем го е ограничавало понякога.

Въпреки това, той не би променил почти нищо.

„Истината е, че всички казват „не“. Всички в моя кръг казват „не“ на всичко. Ако искам да изляза: не. Ако кажа, че искам да изляза да ям: не. Въпросът трябва да е: „Кого слушаш?“ Майка ми. В крайна сметка, едно 18-годишно момче излиза от училище и се прибира вкъщи. Аз излизам да тренирам, докато четирима папараци са пред къщата ми и ми задават въпроси за живота. Пускам телевизора и съм по телевизията. Вървя по улицата и виждам дете с моята фланелка. Искам да изляза на питие, но не мога, защото хората ще ме спират. Но не ми пречи да съм звезда. Всъщност, харесва ми“, добави испанският национал.

Той беше попитан и за Лионел Меси, и по-конкретно, за сравненията между двамата.

„Той е най-добрият в историята. И двамата знаем, че аз не искам да бъда Меси, а Меси знае, че аз не искам да бъда него. Искам да следвам собствения си път, и това е“, завърши Ламин Ямал.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Мисирката

    1 0 Отговор
    вижте пълното име на този гони балон

    13:32 01.12.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ