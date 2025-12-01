Ламин Ямал за живота между папараци и забрани

Суперзвездата на Барселона Ламин Ямал не скри, че популярността понякога му пречи да прави обичайните за тийнейджърите дейности.

Той беше попитан за зашеметяващите му дрибльорски умения и колко трудно би било да се защитаваш срещу него.

„Ако бях краен защитник, нямаше да ми хареса, ако играч, който е много по-добър от мен, постоянно ми се изплъзва. Щях да ги помоля „моля, забавете малко“, иначе приятелите ми щяха да правят мемета за това“, сподели Ямал.

През последните шест месеца се засили фокусът върху личния живот на Ламин Ямал и той призна, че това да е толкова разпознаваем го е ограничавало понякога.

Въпреки това, той не би променил почти нищо.

„Истината е, че всички казват „не“. Всички в моя кръг казват „не“ на всичко. Ако искам да изляза: не. Ако кажа, че искам да изляза да ям: не. Въпросът трябва да е: „Кого слушаш?“ Майка ми. В крайна сметка, едно 18-годишно момче излиза от училище и се прибира вкъщи. Аз излизам да тренирам, докато четирима папараци са пред къщата ми и ми задават въпроси за живота. Пускам телевизора и съм по телевизията. Вървя по улицата и виждам дете с моята фланелка. Искам да изляза на питие, но не мога, защото хората ще ме спират. Но не ми пречи да съм звезда. Всъщност, харесва ми“, добави испанският национал.

Той беше попитан и за Лионел Меси, и по-конкретно, за сравненията между двамата.

„Той е най-добрият в историята. И двамата знаем, че аз не искам да бъда Меси, а Меси знае, че аз не искам да бъда него. Искам да следвам собствения си път, и това е“, завърши Ламин Ямал.