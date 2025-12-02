Новини
Родриго изравни негативен рекорд в историята на Реал Мадрид

2 Декември, 2025 08:29 330 0

Родриго не успя да се разпише в цели 30 последователни мача

Родриго изравни негативен рекорд в историята на Реал Мадрид - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бразилският нападател на Реал Мадрид Родриго изравни негативен рекорд за голова суша сред нападателите, играли някога за „кралския клуб“.

Родриго не успя да се разпише в цели 30 последователни мача. С това си постижение той изравнява антирекорда, който досега принадлежеше на Мариано Диас.

Последният гол на бразилеца беше през март, при победата с 2:1 над Атлетико Мадрид в осминафиналната фаза на Шампионската лига.

От старта на настоящия сезон в Ла Лига Родриго има 12 мача и 395 минути, в които не се е разписвал и няма асистенция.


