ТВ на Реал Мадрид с нови тежки обвинения срещу съдиите

1 Декември, 2025 13:59 574 3

Мачът беше ръководен от главния съдия Рикардо де Бургос Бенгоечеа

ТВ на Реал Мадрид с нови тежки обвинения срещу съдиите - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Клубната телевизия на Реал Мадрид отново разкритикува работата на съдията от мача срещу Жирона. Това се случи, благодарение на видеоклип, посветен на двубоя от 14-ия кръг на Ла Лига, завършил 1:1.

Мачът беше ръководен от главния съдия Рикардо де Бургос Бенгоечеа.

„В Ла Лига резултатите се фалшифицират. Реал Мадрид има четири точки по-малко заради синовете на Негрейра. Де Бургос е един от съдиите с най-скандален съдийски актив срещу Реал Мадрид. Асистентите на ВАР не показаха на главния съдия, че има нарушение. Така беше и срещу Райо Валекано, така беше и срещу Жирона“, се казва във видеото.

От испанския гранд имат претенции за неотсъдена дузпа в заключителната част от срещата.

„И това вече се случи и през миналия сезон, когато Реал Мадрид изпреварваше Барселона с шест точки. През този сезон това се повтори. Независимо дали Реал Мадрид играе лошо или добре, реалността е такава, че съдиите спъват клуба. Президентът оправдава това. А кой е вицепрезидент на Федерацията? Хавиер Тебас“, – се казва във видеоклипа на Реал ТВ.


  • 1 бушприт

    1 0 Отговор
    ТелеВизията на фк " Реал "-Мадрид Е с нови, тежки обвинения срещу съдиите на мача.

    14:10 01.12.2025

  • 2 димитър дончев

    0 1 Отговор
    да благодарят на съдията за точката!!! даде им дузпа за актьорско майсторство на винисиус!

    15:09 01.12.2025

  • 3 Някой

    0 0 Отговор
    Сещат ли се как Винисиус вкара гол с ръка и въпреки ВАР не го отмениха? Когато срещу последният в класирането се измъкнаха 3:2 с 3 спорни отсъждания в тяхна полза.
    За по-преди съм гледал как Роналдо с лакът удря играч в лицето и нищо. Наскоро го наказаха за такъв в националния.

    15:26 01.12.2025

