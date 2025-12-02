Атлетико Мадрид постави цената, срещу която ще пусне Галахър в Ман Юнайтед

Ръководството на Атлетико Мадрид е поставило цена от 30 милиона евро на полузащитника Конър Галахър, към когото интерес проявява Манчестър Юнайтед. Испанският клуб е склонен да се раздели с играча още през зимния трансферен прозорец.

Юнайтед обмисляше възможността да привлече бившия халф на Челси още в края на летния трансферен прозорец, но тогава до сделка не се стигна.

Въпреки това „червените дяволи“ може да подновят интереса си към Галахър през зимата. Самият англичанин иска да получава повече игрово време, за да увеличи шансовете си за участие на Световното първенство.

Галахър премина в Атлетико от Челси през лятото на 2024 г. срещу 34 милиона паунда. От началото на сезона обаче той започна като титуляр в едва три мача за мадридския тим.