Килиан Мбапе: Трябва да покажем кои сме като отбор

Килиан Мбапе отправи ясно послание към съотборниците си в Реал Мадрид след равенството 1:1 при гостуването на Жирона.

„Абсолютно това не е резултатът, който искахме тази вечер. Но първенството е дълго и ни предстоят още много мачове“, написа голмайсторът на „лос бланкос“ в Инстаграм пред над 128 милиона свои последователи.

Французинът не пропусна да даде и конструктивна критика към играта на тима: „Трябва да променим динамиката и да покажем кои сме като отбор“.

Срещу Жирона Мбапе отбеляза гол от дузпа, но друго негово попадение беше отменено заради игра с ръка, след преглед с ВАР от главния съдия Рикардо Де Бургос Бенгоечеа.

Нападателят продължава с впечатляващото си представяне и вече има 23 гола и 3 асистенции в 19 мача този сезон.