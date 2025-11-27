Новини
София влиза в историята на Джиро д’Италия като домакин на финалния български етап през 2026 г.

27 Ноември, 2025 14:38 380 1

  • софия-
  • колоездене-
  • домакин -
  • обиколката на италия -
  • джиро д’италия-
  • столицата

109-ото издание на състезанието ще стартира на 8 май 2026 г. в Несебър

София влиза в историята на Джиро д’Италия като домакин на финалния български етап през 2026 г. - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

София официално става част от историята на световното колоездене като домакин на финалния български етап от обиколката на Италия (Джиро д’Италия). Това е сериозен успех и признание за усилията на столицата да се утвърди като домакин на големи международни събития.

Обиколката на Италия е второто най-голямо и най-престижно състезание в света на колоезденето. 109-ото издание на състезанието ще стартира на 8 май 2026 г. в Несебър и ще премине през Бургас, Велико Търново и Пловдив, а на 10-и май София ще бъде домакин на заключителния български етап, преди колоната да продължи към Южна Италия. Участието на България беше потвърдено вчера с официално съобщение на Министерския съвет.

Домакинството на финала е признание с дългосрочен ефект – за спорта, икономиката, туризма и международния имидж на столицата. По улиците на София ще преминат най-добрите колоездачи в света, а събитието ще привлече хиляди зрители и международни медии. Очаква се в столицата да пристигнат над 2000 души от официалния керван – състезатели, треньори, механици, медици и технически екипи, както и десетки хиляди фенове.

Джиро д’Италия е едно от най-гледаните спортни събития в света, с над 700 милиона телевизионни зрители всяка година. За София това е уникален шанс за международна видимост – милиони хора по света ще усетят енергията и атмосферата на града, дори и от малкия екран.

„Това е момент на гордост за София - Джиро д’Италия дава шанс столицата да остави следа в историята на състезанието и да утвърди мястото си на международната карта на спорта и туризма, а в месеците преди голямото събитие градът ще бъде изпълнен с разнообразни вълнуващи събития”, заяви общинският съветник Димитър Петров. Той ще бъде и част от българската делегация, която ще присъства на 1 декември в Рим за официалното обявяване на маршрута на Джиро 2026.

София вече подготвя разнообразна програма от събития през дните преди и на самия 10 май. Те ще бъдат отворени за хора от всички възрасти - както за любителите на колоезденето, така и за всички, които просто искат да се насладят на празничната атмосфера в града.


  • 1 Гост

    1 0 Отговор
    Това е невероятно. Дано малко да пооправят пътища, за да не ни гледа цял свят сеира.

    14:48 27.11.2025

