С нов наставник: Лудогорец гостува на Септември в София

23 Ноември, 2025 12:21 810 0

Мачът е от 14:30 часа на стадион "Локомотив"

Снимка: facebook
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Септември София приема Лудогорец във втория мач от неделната програма на 16-ия кръг в efbet Лига. Двубоят на стадион "Локомотив" в столицата стартира в 14:30 ч. и ще бъде ръководен от Красен Георгиев. Срещата ще се предава на живо по Диема спорт.

Септември влиза в кръга като 14-и в класирането с 14 точки. Очаква се срещу "орлите" официалното си завръщане начело на "септемврийци" да направи сръбският старши треньор Славко Матич, който доскоро нямаше извадена работна виза, а тимът бе воден временно от Младен Стоев. За Септември няма значение дали "домакинства" или гостува, като представянето и на двата фронта е абсолютно еднакво - по 7 точки.

Лудогорец влиза в срещата като шести в класирането с 24 точки, като при успех ще се изкачи до 3 или 4 място в зависимост от останалите резултати през деня. Официален дебют начело на "орлите" ще направи новият старши треньор Пер-Матиас Хьогмо, който вече проведе и тренировка с тима. Норвежецът идва с визитка на бивш шампион на родината си и Швеция и солиден опит на международно ниво. Аут за мача в София са контузените Георги Терзиев, Едвин Куртулуш, Бърнард Текпетей и Квадво Дуа, като през седмицата стана ясно, че швейцарецът и вратарят Серджио Падт са подновили контрактите си с Лудогорец.

Лудогорец се наложи над Септември с 5:0 в първия кръг от настоящия сезон. Точни за "орлите" при успеха на "Хювефарма Арена" бяха Ивайло Чочев, Ерик Биле, Станислав Иванов, Дерой Дуарте и Оливие Вердон.

Пропуски могат да бъдат закупени от касите на стадион "Локомотив" непосредствено преди началото на срещата.


