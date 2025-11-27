Новини
Лара Гут-Бехрами пропуска Олимпиадата в Италия

27 Ноември, 2025 15:03 603 2

Шок в света на алпийските ски

Лара Гут-Бехрами пропуска Олимпиадата в Италия - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Швейцарската ски легенда Лара Гут-Бехрами няма да вземе участие в предстоящите Зимни олимпийски игри в Милано и Кортина д’Ампецо през 2026 година. Една от най-ярките звезди на алпийските ски получи сериозна травма на коляното по време на тренировка в САЩ, което я изважда от строя за остатъка от сезона.

Тежкият инцидент поставя под въпрос бъдещето на 34-годишната шампионка, която трябваше да защитава олимпийското си злато в супергигантския слалом, спечелено на Игрите в Пекин през 2022 г. Само преди няколко месеца Гут-Бехрами обяви, че планира да сложи край на бляскавата си кариера именно след Олимпиадата в Италия.

Двукратната носителка на Големия кристален глобус ще се подложи на хирургическа интервенция за възстановяване на менискуса и кръстните връзки. Операцията е насрочена за следващата седмица, а самата скиорка сподели, че ще вземе решение за бъдещето си едва след като премине през възстановителния процес.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

  • 1 влък

    1 0 Отговор
    Дано да се оправи жената!

    15:38 27.11.2025

  • 2 Ура,,Ура

    1 0 Отговор
    Невероятна е!! Тя владее не само ските, но и пет езика. За разлика от много наши самозванци с бели якички.

    15:55 27.11.2025

