Енцо Мареска разкритикува двойния аршин на съдиите в Премиър лийг

Мениджърът на Челси - Енцо Мареска открито изрази възмущението си от противоречивите решения на съдиите в английската Висша лига, като подчерта явните разминавания в отсъжданията при сходни игрови ситуации.

След драматичното дерби срещу Арсенал, италианският специалист не скри разочарованието си от двойните стандарти, които, по думите му, влияят пряко върху хода на мачовете. Във въпросния сблъсък на "Стамфорд Бридж" Мойсес Кайседо получи директен червен картон за остро нарушение срещу Микел Мерино – решение, което Мареска определи като справедливо.

Въпреки това, той не пропусна да припомни аналогичен инцидент от двубоя с Тотнъм, когато Родриго Бентанкур извърши подобно нарушение срещу Рийс Джеймс, но остана ненаказан.

"Не мога да проумея как идентични ситуации се тълкуват по коренно различен начин. Това е объркващо и разочароващо", сподели Мареска пред медиите.

Освен това, наставникът на "сините" обърна внимание и на друг спорен момент от срещата с Арсенал – удар с лакът на Пиеро Инкапие срещу Трево Чалоба, който доведе до сериозен хематом по лицето на защитника на Челси. Въпреки видимите последствия, главният съдия Антъни Тейлър не отсъди нарушение.

"Попитах рефера за ситуацията, но той настоя, че не е видял удар с лакът. А Чалоба излезе с посинено око и лед на лицето през почивката", добави Мареска.