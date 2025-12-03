Леверкузен си върна на Дортмунд и се класира за четвъртфиналите на Купата на Германия

Байер Леверкузен продължи напред в турнира за Купата на Германия, след като измъкна ценна победа с 1:0 като гост на Борусия Дортмунд. Единственият гол в срещата бе дело на Ибрахим Маза, който се разписа в 34-ата минута и подпечата мястото на тима в четвъртфиналите.

Двубоят дойде само дни след сблъсъка за първенство между двата тима, спечелен тогава от Дортмунд със същия резултат в Леверкузен. Този път обаче съставът на Каспер Хюлманд показа по-голяма ефективност и взе своя реванш, докато домакините ще съжаляват за серията пропуски след почивката.

Срещата не мина и без противоречив момент. В 19-ата минута Карни Чуквуемека от Борусия падна в наказателното поле след леко задържане от Джарел Куанса, но съдията Тобиас Щийлер прецени, че ситуацията не е достатъчна за дузпа. ВАР също не откри основания за намеса.

Решаващият гол падна след отлична индивидуална акция на Алехандро Грималдо. Испанецът проби по левия фланг и намери Маза, който първоначално затруднен контролира топката, но мигновено се поправи и я прехвърли технично в мрежата на Грегор Кобел — 0:1. До края на полувремето Карим Адейеми имаше две чудесни възможности за изравняване, но не успя да се разпише.

В заключителните минути „жълто-черните“ хвърлиха всичко напред, но Леверкузен удържа натиска и се класира за следващата фаза на турнира.