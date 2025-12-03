Новини
Спорт »
Световен футбол »
Леверкузен си върна на Дортмунд и се класира за четвъртфиналите на Купата на Германия

Леверкузен си върна на Дортмунд и се класира за четвъртфиналите на Купата на Германия

3 Декември, 2025 07:59 471 0

  • купата на германия-
  • байер леверкузен-
  • борусия дортмунд-
  • футбол

Младокът Ибрахим Маза реши всичко още преди почивката

Леверкузен си върна на Дортмунд и се класира за четвъртфиналите на Купата на Германия - 1
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Байер Леверкузен продължи напред в турнира за Купата на Германия, след като измъкна ценна победа с 1:0 като гост на Борусия Дортмунд. Единственият гол в срещата бе дело на Ибрахим Маза, който се разписа в 34-ата минута и подпечата мястото на тима в четвъртфиналите.

Двубоят дойде само дни след сблъсъка за първенство между двата тима, спечелен тогава от Дортмунд със същия резултат в Леверкузен. Този път обаче съставът на Каспер Хюлманд показа по-голяма ефективност и взе своя реванш, докато домакините ще съжаляват за серията пропуски след почивката.

Срещата не мина и без противоречив момент. В 19-ата минута Карни Чуквуемека от Борусия падна в наказателното поле след леко задържане от Джарел Куанса, но съдията Тобиас Щийлер прецени, че ситуацията не е достатъчна за дузпа. ВАР също не откри основания за намеса.

Решаващият гол падна след отлична индивидуална акция на Алехандро Грималдо. Испанецът проби по левия фланг и намери Маза, който първоначално затруднен контролира топката, но мигновено се поправи и я прехвърли технично в мрежата на Грегор Кобел — 0:1. До края на полувремето Карим Адейеми имаше две чудесни възможности за изравняване, но не успя да се разпише.

В заключителните минути „жълто-черните“ хвърлиха всичко напред, но Леверкузен удържа натиска и се класира за следващата фаза на турнира.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ