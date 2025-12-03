Кризата в Ница ескалира: страх от масово напускане след побой над играчи от ултрасите

Кризата в Ница достигна тревожни размери, след като двама от ключовите футболисти Терем Мофи и Жереми Бога, бяха поставени в болнични, след като станаха жертва на нападение от група фенове край тренировъчната база на клуба. Играчите бяха атакувани при завръщането на отбора от поражението с 1:3 от Лориен, която бе шеста поредна загуба във всички турнири.

Според френските медии около 400 ултраси са посрещнали клубния автобус, като напрежението бързо ескалирало. Мофи и Бога са били ритани, удряни, плюти и обиждани, включително с расистки ругатни. Играчите първоначално отказали да слязат от автобуса, а двама от феновете дори се качили вътре, за да им „потърсят сметка“. Спортният директор Флориан Морис също е бил сред потърпевшите.

Двамата футболисти вече са подали жалби, а Лигата на професионалния футбол (LFP) и профсъюзът на играчите (UNFP) официално се включват като граждански ищци. „Тези нападения са абсолютно недопустими и подкопават ценностите на спорта“, се казва в становището на LFP.

Ница ще изчака полицейския доклад, преди да предприеме следващи действия, но предстоящото домакинство срещу Анже ще бъде под засилена охрана. Мофи със сигурност пропуска мача, докато състоянието на Бога ще се преценява ден за ден.

Инцидентът обаче може да има далеч по-дълбоки последици. Според „Nice-Matin“ Мофи и Бога категорично не желаят да играят повече за клуба, а журналистът Ромен Молина съобщава, че „няколко“ футболисти вече са инструктирали агентите си спешно да им търсят нов отбор.

Това се случва на фона на серия тежки резултати – четири поредни загуби в Лига 1 и резилното 1:5 от Марсилия, както и провалена кампания в Лига Европа, където Ница е единственият отбор без точка. Клубът, собственост на сър Джим Ратклиф, е едва десети в първенството, макар и на шест точки от зоната на изпадащите.

Бъдещето на треньора Франк Хайс също е под въпрос, след като се появиха информации, че обмисля да подаде оставка.