Новини
Спорт »
Световен футбол »
Кризата в Ница ескалира: страх от масово напускане след побой над играчи от ултрасите

Кризата в Ница ескалира: страх от масово напускане след побой над играчи от ултрасите

3 Декември, 2025 08:28 630 2

  • ница-
  • фенове-
  • футбол-
  • загуба

Близо 400 ултраси нападнаха отбора след шестата поредна загуба, а водещи футболисти вече не желаят да облекат екипа на клуба

Кризата в Ница ескалира: страх от масово напускане след побой над играчи от ултрасите - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Кризата в Ница достигна тревожни размери, след като двама от ключовите футболисти Терем Мофи и Жереми Бога, бяха поставени в болнични, след като станаха жертва на нападение от група фенове край тренировъчната база на клуба. Играчите бяха атакувани при завръщането на отбора от поражението с 1:3 от Лориен, която бе шеста поредна загуба във всички турнири.

Според френските медии около 400 ултраси са посрещнали клубния автобус, като напрежението бързо ескалирало. Мофи и Бога са били ритани, удряни, плюти и обиждани, включително с расистки ругатни. Играчите първоначално отказали да слязат от автобуса, а двама от феновете дори се качили вътре, за да им „потърсят сметка“. Спортният директор Флориан Морис също е бил сред потърпевшите.

Двамата футболисти вече са подали жалби, а Лигата на професионалния футбол (LFP) и профсъюзът на играчите (UNFP) официално се включват като граждански ищци. „Тези нападения са абсолютно недопустими и подкопават ценностите на спорта“, се казва в становището на LFP.

Ница ще изчака полицейския доклад, преди да предприеме следващи действия, но предстоящото домакинство срещу Анже ще бъде под засилена охрана. Мофи със сигурност пропуска мача, докато състоянието на Бога ще се преценява ден за ден.

Инцидентът обаче може да има далеч по-дълбоки последици. Според „Nice-Matin“ Мофи и Бога категорично не желаят да играят повече за клуба, а журналистът Ромен Молина съобщава, че „няколко“ футболисти вече са инструктирали агентите си спешно да им търсят нов отбор.

Това се случва на фона на серия тежки резултати – четири поредни загуби в Лига 1 и резилното 1:5 от Марсилия, както и провалена кампания в Лига Европа, където Ница е единственият отбор без точка. Клубът, собственост на сър Джим Ратклиф, е едва десети в първенството, макар и на шест точки от зоната на изпадащите.

Бъдещето на треньора Франк Хайс също е под въпрос, след като се появиха информации, че обмисля да подаде оставка.


Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    2 0 Отговор
    ултраСЕЛЯНИ

    Коментиран от #2

    08:30 03.12.2025

  • 2 Когато...

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    ... получаваш една мешка с пари ще се раздаваш, тичаш, тренираш!!!

    08:36 03.12.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ