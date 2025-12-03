Новини
Спортът по ТВ в сряда (3 декември)

Спортът по ТВ в сряда (3 декември)

3 Декември, 2025 07:30 339 0

Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в сряда (3 декември) - 1
Павел Ковачев


06.00 НБА, Голдън Стейт – Оклахома Диема спорт 3

11.00 Плуване в малък басейн, Европейско първенство БНТ 3

13.00 Септември – ЦСКА 1948 Диема спорт

14.45 Снукър: Шампионат на Обединеното Кралство, втори кръг Евроспорт 1

15.30 Берое – Черно море Диема спорт

16.00 Аталанта – Дженоа МАХ Спорт 3

16.15 Биатлон: Световна купа в Йостерсунд, индивидуално, мъже Евроспорт 2

18.00 ЦСКА – Локомотив (Пд) Диема спорт

19.00 Наполи – Каляри МАХ Спорт 3

19.00 Бохум – Щутгарт Диема спорт 3

19.00 Фрайбург – Дармщад Нова спорт

19.15 Баскетбол, Локомотив (Пд) – Спартак (Пл) МАХ Спорт 2

19.30 Волейбол, Локомотив Авиа – Левски МАХ Спорт 1

20.00 Атлетик – Реал МАХ Спорт 4

20.00 Плуване в малък басейн, Европейско първенство БНТ 3

20.45 Снукър: Шампионат на Обединеното Кралство, втори кръг Евроспорт 1

21.30 Арсенал – Брентфорд Диема спорт 2

21.30 Волейбол, Гротадзолина – Перуджа МАХ Спорт 1

21.45 Унион – Байерн Нова спорт

21.45 Дънди Юнайтед – Рейнджърс Ринг

21.45 Волейбол, Монца – Лубе МАХ Спорт 2

22.00 Интер – Венеция МАХ Спорт 3

22.15 Антониано – Виляреал МАХ Спорт 4

22.15 Лийдс – Челси Диема спорт 3

22.15 Ливърпул – Съндърланд Диема спорт

02.30 НХЛ, Монреал – Уинипег МАХ Спорт 2

04.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 1


