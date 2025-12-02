Африканските звезди на Висшата лига ще останат на Острова до средата на декември

Африканските футболисти, които блестят по терените на Висшата лига, ще бъдат на разположение на своите клубове до 15 декември, преди да се присъединят към националните си отбори за Купата на африканските нации (КАН). Това решение бе постигнато след интензивни разговори между организаторите на престижния турнир и ръководството на най-гледаното футболно първенство в света.

Тази договорка ще позволи на мениджърите да разчитат на своите ключови играчи в натоварения предколеден период, когато всяка точка е от значение.

Очаква се около 45 футболисти от африкански произход, които защитават цветовете на различни английски клубове, да отпътуват за континенталната битка, която ще се проведе между 21 декември 2025 г. и 18 януари 2026 г.

Само четири отбора от елита – Арсенал, Челси, Нюкасъл и Лийдс – няма да бъдат засегнати от отсъствието на свои играчи заради КАН. Останалите тимове ще трябва да се справят без някои от най-важните си фигури, като при достигане на финалните фази на турнира, някои футболисти могат да пропуснат до осем мача от клубния календар.