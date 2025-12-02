Новини
Спорт »
Световен футбол »
Африканските звезди на Висшата лига ще останат на Острова до средата на декември

Африканските звезди на Висшата лига ще останат на Острова до средата на декември

2 Декември, 2025 16:44 424 0

  • висша лига-
  • африкански футболисти-
  • купа на африканските нации-
  • кан 2025-
  • английски футбол-
  • арсенал-
  • челси-
  • нюкасъл-
  • лийдс-
  • футболни новини

Това развитие със сигурност ще внесе допълнителна интрига в борбата за титлата и местата в европейските турнири

Африканските звезди на Висшата лига ще останат на Острова до средата на декември - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Африканските футболисти, които блестят по терените на Висшата лига, ще бъдат на разположение на своите клубове до 15 декември, преди да се присъединят към националните си отбори за Купата на африканските нации (КАН). Това решение бе постигнато след интензивни разговори между организаторите на престижния турнир и ръководството на най-гледаното футболно първенство в света.

Тази договорка ще позволи на мениджърите да разчитат на своите ключови играчи в натоварения предколеден период, когато всяка точка е от значение.

Очаква се около 45 футболисти от африкански произход, които защитават цветовете на различни английски клубове, да отпътуват за континенталната битка, която ще се проведе между 21 декември 2025 г. и 18 януари 2026 г.

Само четири отбора от елита – Арсенал, Челси, Нюкасъл и Лийдс – няма да бъдат засегнати от отсъствието на свои играчи заради КАН. Останалите тимове ще трябва да се справят без някои от най-важните си фигури, като при достигане на финалните фази на турнира, някои футболисти могат да пропуснат до осем мача от клубния календар.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ