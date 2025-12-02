Наполи обра отличията в Серия А за сезон 2024/25

Наполи се превърна в големия победител на церемонията по връчването на годишните награди в Серия А за изминалия сезон 2024/25. На бляскавото събитие, организирано от Италианската футболна асоциация, неаполитанците обраха най-престижните отличия и затвърдиха статута си на водеща сила в калчото.

Безапелационният полузащитник на южняците – Скот Мактоминей, бе коронясан за най-добър играч на сезона, след като впечатли с изключителна форма и лидерски качества.

Самият клуб на Наполи бе отличен като номер едно сред всички отбори в елита, а треньорският гений Антонио Конте заслужено получи приза за наставник на годината.

Сред звездите, намерили място в идеалния състав на изминалата кампания, блестят имената на Миле Свилар (Рома), Дензъл Дъмфрис, Алесандро Бастони и Федерико Димарко (Интер), Амир Рахмани (Наполи), Николо Барела (Интер), Тижни Райндерс (Милан, вече в Манчестър Сити), Лаутаро Мартинес (Интер), Мойс Кийн (Фиорентина) и Матео Ретеги (Аталанта, преминал в Ал-Кадисия).