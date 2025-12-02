Стадион „Българска армия“ с престижно международно отличие от Archello Awards 2025

Проектът за модернизация на емблематичния стадион „Българска армия“ триумфира на световната сцена, след като спечели в категорията „Unbuilt Leisure Project of the Year“ на престижните Archello Awards 2025.
Гласуването, което приключи на 30 ноември, събра подкрепата на хиляди фенове и специалисти от цял свят. Всяка категория на конкурса отличава два проекта – един, избран от международно жури, и друг, определен чрез публичен вот.
Докато журито отличи търговския център „The Gold“ в Ал Хубар, Саудитска Арабия, българският проект заслужено грабна приза на публиката, оставяйки зад себе си силни конкуренти като „The Outlier Hotel“, „Mirador del Palmeral de Elche“ и „Esencia“.
„Поздравления за ЦСКА, за целия екип, работил неуморно и с вдъхновение, както и огромна благодарност към всички, които подкрепиха нашата визия!“, споделиха развълнувано от IPA – Architecture and more, архитектурното студио, което стои зад амбициозната реконструкция на „Българска армия“.
Това признание не само подчертава значимостта на проекта за българския спорт и архитектура, но и поставя София на картата на иновативните и модерни спортни съоръжения в световен мащаб.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Най после
Коментиран от #2
19:21 02.12.2025
2 Така е, но...
До коментар #1 от "Най после":...жалко, че закриха ЦСКА, за да построят стадион за ловешкия Литекс. Така припоците останаха без отбор, но със стадион - въпрос на ценностна система!
19:43 02.12.2025
3 А наш танас смучи
19:45 02.12.2025
4 Каква народна армия бе?
19:56 02.12.2025