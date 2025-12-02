Стадион „Българска армия“ с престижно международно отличие от Archello Awards 2025

Проектът за модернизация на емблематичния стадион „Българска армия“ триумфира на световната сцена, след като спечели в категорията „Unbuilt Leisure Project of the Year“ на престижните Archello Awards 2025.

Гласуването, което приключи на 30 ноември, събра подкрепата на хиляди фенове и специалисти от цял свят. Всяка категория на конкурса отличава два проекта – един, избран от международно жури, и друг, определен чрез публичен вот.

Докато журито отличи търговския център „The Gold“ в Ал Хубар, Саудитска Арабия, българският проект заслужено грабна приза на публиката, оставяйки зад себе си силни конкуренти като „The Outlier Hotel“, „Mirador del Palmeral de Elche“ и „Esencia“.

„Поздравления за ЦСКА, за целия екип, работил неуморно и с вдъхновение, както и огромна благодарност към всички, които подкрепиха нашата визия!“, споделиха развълнувано от IPA – Architecture and more, архитектурното студио, което стои зад амбициозната реконструкция на „Българска армия“.

Това признание не само подчертава значимостта на проекта за българския спорт и архитектура, но и поставя София на картата на иновативните и модерни спортни съоръжения в световен мащаб.