Стадион „Българска армия“ с престижно международно отличие от Archello Awards 2025

2 Декември, 2025 19:05 740 4

  • тадион българска армия-
  • archello awards 2025-
  • архитектурни награди-
  • реконструкция-
  • ipa architecture-
  • спортна инфраструктура-
  • софия-
  • цска

Проектът за реконструкцията на съоръжението спечели приза на публиката

Стадион „Българска армия“ с престижно международно отличие от Archello Awards 2025 - 1
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Проектът за модернизация на емблематичния стадион „Българска армия“ триумфира на световната сцена, след като спечели в категорията „Unbuilt Leisure Project of the Year“ на престижните Archello Awards 2025.

Гласуването, което приключи на 30 ноември, събра подкрепата на хиляди фенове и специалисти от цял свят. Всяка категория на конкурса отличава два проекта – един, избран от международно жури, и друг, определен чрез публичен вот.

Докато журито отличи търговския център „The Gold“ в Ал Хубар, Саудитска Арабия, българският проект заслужено грабна приза на публиката, оставяйки зад себе си силни конкуренти като „The Outlier Hotel“, „Mirador del Palmeral de Elche“ и „Esencia“.

„Поздравления за ЦСКА, за целия екип, работил неуморно и с вдъхновение, както и огромна благодарност към всички, които подкрепиха нашата визия!“, споделиха развълнувано от IPA – Architecture and more, архитектурното студио, което стои зад амбициозната реконструкция на „Българска армия“.

Това признание не само подчертава значимостта на проекта за българския спорт и архитектура, но и поставя София на картата на иновативните и модерни спортни съоръжения в световен мащаб.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 8 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Най после

    5 2 Отговор
    Един хубав стадион в София.

    Коментиран от #2

    19:21 02.12.2025

  • 2 Така е, но...

    3 5 Отговор

    До коментар #1 от "Най после":

    ...жалко, че закриха ЦСКА, за да построят стадион за ловешкия Литекс. Така припоците останаха без отбор, но със стадион - въпрос на ценностна система!

    19:43 02.12.2025

  • 3 А наш танас смучи

    4 2 Отговор
    Пурата кара ДЖИПЧЕТО ИГРАЕ ХАЗАРТ И ВЗИМА ГОЛЯМАТА ЗАПЛАТА. А СТАДИОНА РАЗОРАНА НИВА БЕЗ КУЗЕРКА САМО ЕДНО МИ ХАРЕСВА НАДПИСА СИРАКОВ ВЪН.

    19:45 02.12.2025

  • 4 Каква народна армия бе?

    1 2 Отговор
    Армия нямаме, последните истински бойци ще се пенсионират след 5 години. Кръстете стадиона БАЛКАН 50 КУБИКА, че да му отива.

    19:56 02.12.2025

