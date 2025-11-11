Новини
Американски инвеститори поемат контрола над Атлетико Мадрид: Нов етап за испанския гранд

11 Ноември, 2025 09:28 591 1

Apollo Sports Capital ще придобие мажоритарния пакет акции на „дюшекчиите“

Американски инвеститори поемат контрола над Атлетико Мадрид: Нов етап за испанския гранд - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Атлетико Мадрид ще премине под ръководството на американския инвестиционен гигант Apollo Sports Capital. Новината бе потвърдена официално от клуба, като се очаква сделката да бъде финализирана в началото на следващата година.

Apollo Sports Capital, известна с мащабните си инвестиции в спортната индустрия и управлението на активи, ще придобие мажоритарния пакет акции на „дюшекчиите“. Въпреки че финансовите параметри на сделката остават в тайна, ясно е, че това е стратегически ход, който цели да изведе Атлетико на ново ниво в световния футбол.

Въпреки смяната на собствеността, клубът ще запази своята управленска приемственост. Изпълнителният директор Мигел Анхел Хил и президентът Енрике Сересо ще продължат да ръководят Атлетико, като гарантират устойчивост на визията и лидерството. Хил, който вече има значително влияние в европейския футбол като член на изпълнителните комитети на УЕФА и Асоциацията на европейските клубове, ще продължи да играе ключова роля в развитието на отбора.

От Apollo Sports Capital подчертават, че придобиването на Атлетико Мадрид "не е част от по-широка стратегия за закупуване на множество футболни клубове". Инвестицията е насочена към укрепване на позициите на мадридчани сред световния футболен елит и разширяване на фенската база по цялото земно кълбо. „Съвместно с настоящите акционери ще работим за финансова стабилност, спортна конкурентоспособност и засилване на влиянието на Атлетико в международната спортна общност“, се казва в официалното изявление на новите партньори.

Плановете на Apollo Sports Capital включват не само подкрепа за всички отбори в структурата на клуба, но и значителни подобрения в спортната база. Особено внимание ще бъде отделено на модернизацията на развлекателния комплекс „Сиудад Депорте“, разположен в непосредствена близост до стадион „Уанда Метрополитано“. Компанията вече има опит в спортните инвестиции, като е сред основните спонсори на престижните тенис турнири „Мадрид Оупън“ и „Маями Оупън“.

Под ръководството на Диего Симеоне, който е начело на тима от 2011 година, Атлетико се утвърди като един от водещите клубове в Испания и Европа. Тимът е 11-кратен шампион на Ла Лига, като последната титла бе спечелена през 2021 година. Два пъти „дюшекчиите“ достигнаха до финала на Шампионската лига (2014 и 2016), но и в двата случая отстъпиха пред градския съперник Реал Мадрид.

С влизането на Apollo Sports Capital, Атлетико Мадрид се отправя към нова ера, изпълнена с амбиции за международен успех и разширяване на глобалното си влияние. Феновете на червено-белите очакват с нетърпение какви ще бъдат първите стъпки на новите собственици и как това ще се отрази на бъдещето на клуба.


