Даниел Боримиров след поражението на Левски от ЦСКА: “Съживяваме мъртъвци"

След като Левски инкасира минимална загуба с 0:1 от вечния си съперник ЦСКА, изпълнителният директор на „сините“ Даниел Боримиров не успя да прикрие разочарованието си. Въпреки че, подобно на Наско Сираков, предпочете да избегне дълги изявления пред журналистите, Боримиров все пак сподели кратък, но многозначителен коментар.
“Съживяваме мъртъвци. Това мога да кажа”, заяви Боримиров, видимо раздразнен от развоя на дербито.
С думите си Боримиров ясно показа, че в клуба цари недоволство от пропуснатите възможности и липсата на резултати в решаващи мачове.
