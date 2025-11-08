Новини
Даниел Боримиров след поражението на Левски от ЦСКА: “Съживяваме мъртъвци"

8 Ноември, 2025 20:42

"Червените" спечелиха с 1:0

Даниел Боримиров след поражението на Левски от ЦСКА: “Съживяваме мъртъвци" - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

След като Левски инкасира минимална загуба с 0:1 от вечния си съперник ЦСКА, изпълнителният директор на „сините“ Даниел Боримиров не успя да прикрие разочарованието си. Въпреки че, подобно на Наско Сираков, предпочете да избегне дълги изявления пред журналистите, Боримиров все пак сподели кратък, но многозначителен коментар.

“Съживяваме мъртъвци. Това мога да кажа”, заяви Боримиров, видимо раздразнен от развоя на дербито.

С думите си Боримиров ясно показа, че в клуба цари недоволство от пропуснатите възможности и липсата на резултати в решаващи мачове.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тоя пък...

    28 3 Отговор
    Скрий се бе, отрадък биологичен на Таки!

    20:45 08.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Последния Софиянец

    15 4 Отговор
    Левскар съм но тоя е много грозен искам да мк яде спе...рмата, сигурен съм че е девствен освен итзад!

    20:49 08.11.2025

  • 4 Да Даниелчо

    17 3 Отговор
    Некъдърници като теб съживяват мъртъвци, но не и футболен клуб Левски.

    20:51 08.11.2025

  • 5 Даа

    8 20 Отговор
    Абсолютно точната дума на Боримиров.Това ако е футбол от страна на Литекс.То не бяха димки,лежане,груба игра и двадесет минути футбол.

    20:51 08.11.2025

  • 6 Левскар

    6 17 Отговор
    Радвайте се Припоци защото радостта ще ви е кратка.Нищо не сте просто късметлии ски гол.Цял мач лежите и симолирате.

    Коментиран от #8

    20:55 08.11.2025

  • 7 Бай Салам

    9 0 Отговор
    Лично Христо Стоичков откри футболния комплекс на Боримиров. Тези думи звучат доста неблагодарно и недалновидно. Предполагам ще имат последствия!

    20:58 08.11.2025

  • 8 681

    14 1 Отговор

    До коментар #6 от "Левскар":

    Много ви боли

    20:58 08.11.2025

  • 9 Би Би Ян

    8 0 Отговор
    Този, боядисания, е тотален неграмотник и илитерат...! Служи си к речник, не по-голям от 50-60 думички. Книжки - никога не чел.... Не е ясно и в момента къв го "играе"...?

    21:07 08.11.2025

  • 10 ЖЕКО

    9 1 Отговор
    ГОЛЯМОТО САМОЧУСТВИЕ НА ЛЕВСКАРИТЕ ОТИДЕ ПО ДЯВОЛИТЕ ОТ ТУК НАТАТЪК ВСЕКИ КОИТО ГИ ХВАНЕ ЩЕ ГИ БИЕ, ЛЕВСКИ НЕ Е ТОЛКОВА СИЛЕН МЕДИИТЕ ГИ ВЪЗДИГАТ

    21:07 08.11.2025

  • 11 Мим

    2 1 Отговор
    Ами тук прав си е Боримиров.Когато е най важно и възможно те се провалят.Трябва да има наказания и глоби....

    21:09 08.11.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 България 🇧🇬

    3 0 Отговор
    Само ЦСКА 🇧🇬🦁✊ !!! Българския футбол е на нивото на Испания З лига . И ЦСКА и Лефски Негодници... Едно време по салата играеха така... БФС 🚾ОСТАВКА

    21:29 08.11.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Каква

    0 0 Отговор
    Футболна драма ,куците коне си вкарали гол

    21:32 08.11.2025

  • 16 дедо

    2 0 Отговор
    ей, т.ъ.п.а.н.ар, на тъста галеника, кой е мъртвец бе, неграмотен м.а.н.г.ал

    21:33 08.11.2025

