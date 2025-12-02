Руските и беларуските скиори получават зелена светлина за Олимпиадата в Милано-Кортина

Важен обрат в олимпийските спортове: руските и беларуските ски и сноуборд състезатели ще могат да се включат в квалификациите за Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина 2026, ако изпълнят строгите изисквания на Международния олимпийски комитет (МОК) за неутрални атлети. Това реши категорично Спортният арбитражен съд (CAS) след обжалване от страна на федерациите на двете държави.

Първоначално Международната федерация по ски и сноуборд (FIS) отказа да допусне спортисти от Русия и Беларус, дори под неутрален флаг, до квалификационните надпревари за Олимпиадата и Параолимпиадата през 2026 година. Това решение предизвика бурна реакция и последващ съдебен спор, в който се включиха и 17 индивидуални спортисти.

В официалното си становище CAS подчерта, че всички атлети, които покриват критериите на МОК за индивидуални неутрални спортисти (AIN), трябва да получат шанс да се състезават за олимпийска квота. FIS ще разглежда кандидатурите на руските и беларуските състезатели, като крайният срок за потвърждаване на неутралния им статут е 18 януари.

Самите Зимни олимпийски игри стартират на 6 февруари 2026 г.

МОК изисква от всички желаещи да се състезават като неутрални спортисти да докажат, че не са изразявали публична подкрепа за руската военна инвазия в Украйна и нямат връзки с армията или службите за сигурност. Само тези, които отговарят на всички условия, ще получат правото да се борят за място на най-големия зимен спортен форум.

Така, след месеци на неяснота и съдебни битки, руските и беларуските скиори и сноубордисти отново получават възможност да се докажат на световната сцена – макар и под неутрален статут и при стриктен контрол.