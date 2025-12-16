Новини
Симеон Николов блести в Русия: Българският талант сред най-добрите на кръга

16 Декември, 2025 13:24 596 3

Той завърши последната среща на своя тим с 8 точки, като реализира 2 аса и 3 блока

Симеон Николов блести в Русия: Българският талант сред най-добрите на кръга - 1
Снимка: Факти.БГ
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският волейболен национал Симеон Николов продължава да впечатлява на руската сцена! Младият разпределител на Локомотив Новосибирск бе отличен с място в идеалния отбор на 13-ия кръг от елитното първенство на Русия, след като изигра ключова роля за победата на своя тим над Енисей Красноярск с 3:1 гейма през изминалия уикенд.

Само на 19 години, Николов демонстрира завидна зрялост и хладнокръвие на игрището. Той завърши срещата с 8 точки, като реализира 2 аса и 3 блока, а ефективността му в атака достигна впечатляващите 50%. Със своята игра българинът не само помогна на Локомотив да се поздрави с успеха, но и заслужи признанието на специалистите и феновете.

В престижната селекция на кръга Николов си прави компания с изявени имена като посрещачите Сергей Савин и Осниел Мергарехо, диагонала Юри Романо, либерото Валентин Кротков, както и блокировачите Иван Яковлев и Александър Ткаченко. Всички те се отличиха с отлични изяви и допринесоха за зрелищните двубои в руската Суперлига.


Подобни новини


  • 1 Хаха

    1 7 Отговор
    Щом той е най добър,смятай колко им е капацитета на ушанките.Дано не го развалят момчето и по бързо при батьо.

    13:31 16.12.2025

  • 2 Трол

    0 1 Отговор
    Заприличал е на руснак и скоро ще си хване рускиня за гадже.

    13:32 16.12.2025

  • 3 Браво

    3 0 Отговор
    На момчето !За спорта РФ има политика както по времето на соца , а защо да не си хване приятелка рускиня , рускините са красиви жени .

    13:50 16.12.2025

