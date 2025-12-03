Новини
Серина Уилямс разпали слуховете за сензационно завръщане на корта

Серина Уилямс разпали слуховете за сензационно завръщане на корта

3 Декември, 2025 01:04 389 0

Американката официално е поискала да бъде включена в програмата за антидопингов контрол

Серина Уилямс разпали слуховете за сензационно завръщане на корта - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Американската тенис легенда Серина Уилямс отново прикова вниманието на спортния свят, след като официално е поискала да бъде включена в програмата за антидопингов контрол на Международната агенция за почтеност в тениса (ITIA). Този неочакван ход на 44-годишната легенда разпали вълна от спекулации за евентуално нейно завръщане в професионалния тенис.

Според изявление на говорителя на ITIA, Адриан Басет, публикувано в The Athletic, Уилямс вече фигурира сред състезателите, подлежащи на редовни проверки за забранени вещества. Това развитие подхрани надеждите на феновете, че носителката на 23 титли от Големия шлем може да се появи отново на голямата сцена.

Информацията, разпространена от The Athletic, сочи, че най-вероятният сценарий за завръщането на Серина е участие в турнира по смесени двойки на US Open в Ню Йорк през август следващата година. Организаторите на престижното събитие раздават "уайлд кард" покани, а евентуалното включване на Уилямс би донесло истински фурор и допълнителен блясък на надпреварата, която още с първото си издание предизвика бурни дискусии.

Според правилата на ITIA, за да се състезава отново, Серина трябва да прекара минимум шест месеца в групата за допинг тестване. Това означава, че евентуалното ѝ завръщане може да се осъществи най-рано през втората половина на 2026 година.

Припомняме, че Серина Уилямс се оттегли от професионалния тенис след US Open през 2022 г., а през миналата година стана майка за втори път.


