Аталанта разгроми Дженоа и си осигури място на четвъртфиналите за Купата на Италия

3 Декември, 2025 21:52

  • аталанта -
  • купата на италия-
  • дженоа-
  • бергамо-
  • футбол-
  • ювентус

В следващата фаза тимът от Бергамо ще срещне Ювентус

Аталанта разгроми Дженоа и си осигури място на четвъртфиналите за Купата на Италия - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Отборът на Аталанта се класира безапелационно за четвъртфиналите на Купата на Италия, след като разби Дженоа с категоричното 4:0 на своя стадион „Гевис“ в Бергамо.

Защитникът Берат Джимсити даде тон на головото шоу, като откри резултата в 19-ата минута и вдъхнови съотборниците си за още по-уверена игра.

След почивката, само няколко минути след подновяването на двубоя, опитният Мартен де Роон удвои преднината на домакините, с което на практика обезкуражи гостите от Генуа.

В заключителните минути на срещата Марио Пашалич се разписа за 3:0, а в добавеното време младият Онест Аханор оформи крайното 4:0, с което подпечата убедителния успех на бергамаските.

С този триумф Аталанта си осигури престижен сблъсък с Ювентус на четвъртфиналите, където ще гостува в Торино.


