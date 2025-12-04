Килиан Мбапе застраши исторически рекорд на Кристиано Роналдо

Звездата на Реал Мадрид Килиан Мбапе може да счупи исторически рекорд на Кристиано Роналдо с екипа на мадридския гранд.

Той има вече 55 гола тази година, докато рекорда на Кристиано през 2013 г., е с 59 попадения през календарната 2013 г. Тоест делят го само 4 гола до рекорда.

Няма да е лесно, но като се имат предвид средните му резултати, е много възможно да се мисли, че французинът може да се превърне в играча с най-много голове в историята на клуба за една календарна година преди края на годината.

След двата си гола срещу Атлетик Билбао Мбапе вече има 55 попадения в 55 мача от началото на 2025 г., но му остават пет мача, за да изравни този брой... или да го надмине, ако отбележи още пет.

Оставащите мачове на Реал Мадрид са срещу Селта на „Бернабеу“, Манчестър Сити отново у дома, Алавес като гост и накрая Севиля на „Бернабеу“. Освен това има и пети мач за Купата на краля, който ще бъде теглен на 9 декември, а в който Реал Мадрид ще играе седмица по-късно.