Новини
Спорт »
Световен футбол »
Килиан Мбапе застраши исторически рекорд на Кристиано Роналдо

Килиан Мбапе застраши исторически рекорд на Кристиано Роналдо

4 Декември, 2025 17:00 483 0

  • реал мадрид-
  • килиан мбапе-
  • футбол

Той има вече 55 гола тази година, докато рекорда на Кристиано през 2013 г., е с 59 попадения през календарната 2013 г.

Килиан Мбапе застраши исторически рекорд на Кристиано Роналдо - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Звездата на Реал Мадрид Килиан Мбапе може да счупи исторически рекорд на Кристиано Роналдо с екипа на мадридския гранд.

Той има вече 55 гола тази година, докато рекорда на Кристиано през 2013 г., е с 59 попадения през календарната 2013 г. Тоест делят го само 4 гола до рекорда.

Няма да е лесно, но като се имат предвид средните му резултати, е много възможно да се мисли, че французинът може да се превърне в играча с най-много голове в историята на клуба за една календарна година преди края на годината.

След двата си гола срещу Атлетик Билбао Мбапе вече има 55 попадения в 55 мача от началото на 2025 г., но му остават пет мача, за да изравни този брой... или да го надмине, ако отбележи още пет.

Оставащите мачове на Реал Мадрид са срещу Селта на „Бернабеу“, Манчестър Сити отново у дома, Алавес като гост и накрая Севиля на „Бернабеу“. Освен това има и пети мач за Купата на краля, който ще бъде теглен на 9 декември, а в който Реал Мадрид ще играе седмица по-късно.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ