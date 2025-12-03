Ювентус остава без Федерико Гати след тежка травма – предстои операция

Лоши вести разтърсиха лагера на Ювентус, след като стана ясно, че един от основните стълбове в отбраната – Федерико Гати – ще отсъства от игра за неопределен период. Причината е сериозна травма на менискуса, която ще наложи хирургическа намеса, потвърдиха официално от клуба в Торино.

По време на сблъсъка с Удинезе в осминафиналите за Купата на Италия, завършил с победа 2:0 за „бианконерите“, 27-годишният защитник бе принудително заменен в 56-ата минута. Медицинските прегледи след мача разкриха неприятната диагноза – скъсан менискус на дясното коляно.

„В следващите дни Гати ще премине през операция, за да се ускори възстановяването му“, гласи официалното съобщение на Ювентус.

Все още не е ясно колко дълго ще продължи рехабилитацията на футболиста, но отсъствието му със сигурност ще се усети в защитната линия на тима.

Федерико Гати се присъедини към Ювентус през януари 2022 година и бързо се утвърди като ключова фигура в състава. През настоящия сезон той има 18 мача и два отбелязани гола, а договорът му с „Старата госпожа“ е валиден до лятото на 2030 година.

Загубата на Гати идва в критичен момент за Ювентус, които се борят на няколко фронта и ще трябва да търсят алтернативи в центъра на защитата.