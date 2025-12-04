Ливърпул се спаси от поражение срещу Съндърланд на "Анфийлд"

Футболната вечер на "Анфийлд" завърши без победител, след като Ливърпул и Съндърланд си поделиха точките, завършвайки 1:1 в среща от 14-ия кръг на английската Висша лига.

Гостите от Съндърланд първи намериха път към мрежата. В 67-ата минута мароканският халф Шемсдин Талби се възползва от прецизно подаване на Енцо Льо Фе и с хладнокръвен удар даде преднина на своя тим, хвърляйки в екстаз гостуващите фенове.

Домакините от Ливърпул не се предадоха и натиснаха в търсене на изравнителен гол. Усилията им се увенчаха с успех в 81-ата минута, когато Флориан Вирц нахлу мощно в наказателното поле и отправи опасен изстрел. Топката рикошира в защитника Норди Мукиеле и не остави шансове на вратаря, оформяйки крайното 1:1.

След този резултат "червените" от Ливърпул остават на осмата позиция във временното класиране с актив от 22 точки, докато Съндърланд се изкачва на шесто място с 23 пункта.