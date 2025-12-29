Новини
Спорт »
Световен футбол »
Ливърпул се включва в надпреварата за Антоан Семеньо: Трансферната сага се разгаря

Ливърпул се включва в надпреварата за Антоан Семеньо: Трансферната сага се разгаря

29 Декември, 2025 12:09 568 0

Досега Манчестър Сити изглеждаше като сигурен фаворит за подписа на играча

Ливърпул се включва в надпреварата за Антоан Семеньо: Трансферната сага се разгаря - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Ливърпул се готви да отправи сериозна оферта за звездата на Борнемут и национал на Гана, Антоан Семеньо. Очаква се „червените“ да се намесят решително в битката за подписа на нападателя, чиято цена е определена от освобождаваща клауза на стойност 65 милиона паунда.

Досега Манчестър Сити изглеждаше като сигурен фаворит за привличането на Семеньо, след като самият футболист неведнъж е изразявал симпатии към отбора на Пеп Гуардиола. „Гражданите“ демонстрират впечатляваща форма с осем поредни победи и са решени да подсилят атаката си още в началото на януарския трансферен прозорец.

В същото време Манчестър Юнайтед и Тотнъм също следят ситуацията отблизо, а Челси направи опит да се включи в наддаването, но бързо се оттегли, позовавайки се на достатъчно налични опции в предни позиции.

Въпреки че Ливърпул дълго време наблюдаваше развитието на Семеньо отстрани, сега клубът е готов да се впусне в директна конкуренция с Манчестър Сити.

Нападателят впечатлява с деветте си попадения във Висшата лига през този сезон и е сред най-желаните имена на пазара. Според последните слухове, спортният директор на „мърсисайдци“ Ричард Хюз обмисля да се обърне към бившия си клуб Борнемут, за да осъществи трансфера.


