Доналд Тръмп разклаща спокойствието около Мондиал 2026: Политически вихри и напрежение преди жребия

Световното първенство по футбол през 2026 година, което ще се проведе в САЩ, Канада и Мексико, още преди първия съдийски сигнал се оказа в епицентъра на политически бури. Причината? Очакваното присъствие на американския президент Доналд Тръмп на жребия във Вашингтон, което разпали страсти и предизвика вълна от недоволство сред останалите домакини и футболната общност.

Потвърждението от Белия дом, че Тръмп ще бъде специален гост на церемонията, разклати доверието между трите страни-домакини. Докато канадският президент Марк Карни прие поканата с мотива, че иска да се изправи лице в лице с американския си колега, мексиканският държавен глава Клаудия Шейнбаум все още се колебае и настоява за разговор с президента на ФИФА Джани Инфантино, преди да вземе окончателно решение.

Ситуацията се усложнява допълнително от напрежението между САЩ и Венецуела, както и от спорните отношения на Тръмп с руския президент Владимир Путин – държава, която е под санкции от ФИФА. Влиянието на американския лидер върху организацията на Мондиала не остава незабелязано и предизвиква недоволство сред останалите държавни глави и членове на футболната централа.

Любопитен щрих към събитията е и новината, че по време на жребия ще бъде връчена специална награда „ФИФА за мир“ на личност с изключителен принос за световната стабилност. Всички знаци сочат, че именно Тръмп ще бъде отличен – нещо, което предизвиква още по-голямо раздразнение, особено след като той не успя да спечели Нобеловата награда за мир.

Не всички обаче са готови да приемат безропотно доминиращата роля на американския президент. Иран вече обяви, че ще бойкотира жребия, след като на делегацията ѝ е отказан достъп до САЩ. Подобна съдба сполетя и отбора на Хаити, чиито граждани също са с ограничен достъп до американска територия – въпрос, който остава без отговор преди началото на турнира.

В последните седмици Тръмп не се поколеба да заплаши с изваждане от Мондиала градове, управлявани от демократи – като Сиатъл, Лос Анджелис, Ню Йорк и Филаделфия – под претекст за липса на сигурност. Джани Инфантино бе принуден да реагира публично, уверявайки, че безопасността на участниците и феновете е приоритет номер едно.

Още преди да е изтеглен първият жребий, Световното първенство през 2026 г. се оказва арена на политически игри и напрежение. Присъствието на Тръмп, плановете за награждаването му и визовите ограничения хвърлят сянка върху спортния дух на турнира. Футболната общност и феновете по света с нетърпение очакват дали спортът ще надделее над политиката, или Мондиалът ще остане в историята като едно от най-противоречивите първенства.