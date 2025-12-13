Новини
Рафаел Надал претърпя операция на ръката, пошегува се с феновете за Australian Open

13 Декември, 2025 12:39

Испанецът приключи своята активна състезателна кариера

Рафаел Надал претърпя операция на ръката, пошегува се с феновете за Australian Open - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Легендарният испански тенисист Рафаел Надал, който е горд притежател на 22 титли от Големия шлем, наскоро премина през хирургическа процедура на ръката. Причината за интервенцията е дългогодишен здравословен проблем, който неведнъж е възпрепятствал спортната му форма.

В типичния си непринуден стил, Надал сподели в социалните мрежи снимка, на която позира с превързана ръка. Към кадъра той отправи откровено послание към своите милиони почитатели, уверявайки ги, че се надява на бързо и успешно възстановяване.

„Наложи се да се подложа на операция заради проблем, който ме тормози от години, но вярвам, че скоро ще съм отново във форма“, написа испанецът.

В публикацията си Надал не пропусна да внесе и доза хумор, като с усмивка отбеляза: „Май няма да мога да играя на Australian Open през януари.“

Този закачлив коментар е препратка към решението му да прекрати професионалната си кариера преди малко повече от година – момент, който развълнува цялата спортна общност.



