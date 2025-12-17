Новак Джокович ще открие новия тенис сезон в Аделаида

Новак Джокович официално потвърди участието си в престижния турнир ATP 250 в Аделаида, Австралия.

Организаторите обявиха, че събитието ще се проведе между 12 и 17 януари – точно седем дни преди старта на първия за годината турнир от Големия шлем – Откритото първенство на Австралия.

Тенис феновете ще имат възможност да наблюдават истинска битка на корта, тъй като освен 24-кратния носител на титли от Големия шлем, участие са потвърдили и редица други звезди. Сред тях се открояват британският талант Джак Дрейпър, гръцкият ас Стефанос Циципас, американският състезател Томи Пол, бразилският младок Жоао Фонсека и местният любимец Алексей Попирин.

Очаква се още имена да бъдат добавени към списъка, което допълнително ще повиши интригата около надпреварата.

Миналогодишният шампион в Аделаида, канадецът Феликс Оже-Алиасим, който в момента заема пето място в световната ранглиста, триумфира след драматична победа над американеца Себастиан Корда във финалния двубой. Сега всички погледи са насочени към това дали той ще успее да защити титлата си срещу силната конкуренция.