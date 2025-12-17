Новини
Спорт »
Тенис »
Новак Джокович ще открие новия тенис сезон в Аделаида

Новак Джокович ще открие новия тенис сезон в Аделаида

17 Декември, 2025 11:46 408 0

  • турнир-
  • australian open-
  • новак джокович -
  • atp 250 -
  • аделаида-
  • австралия

Турнирът се утвърди като ключова спирка в подготовката за Australian Open

Новак Джокович ще открие новия тенис сезон в Аделаида - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Новак Джокович официално потвърди участието си в престижния турнир ATP 250 в Аделаида, Австралия.

Организаторите обявиха, че събитието ще се проведе между 12 и 17 януари – точно седем дни преди старта на първия за годината турнир от Големия шлем – Откритото първенство на Австралия.

Тенис феновете ще имат възможност да наблюдават истинска битка на корта, тъй като освен 24-кратния носител на титли от Големия шлем, участие са потвърдили и редица други звезди. Сред тях се открояват британският талант Джак Дрейпър, гръцкият ас Стефанос Циципас, американският състезател Томи Пол, бразилският младок Жоао Фонсека и местният любимец Алексей Попирин.

Очаква се още имена да бъдат добавени към списъка, което допълнително ще повиши интригата около надпреварата.

Миналогодишният шампион в Аделаида, канадецът Феликс Оже-Алиасим, който в момента заема пето място в световната ранглиста, триумфира след драматична победа над американеца Себастиан Корда във финалния двубой. Сега всички погледи са насочени към това дали той ще успее да защити титлата си срещу силната конкуренция.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ