ТВ на Реал Мадрид избухна: Това е съдийството в стил Негреира

8 Декември, 2025 07:30

  • кинтеро гонсалес-
  • реал мадрид-
  • футбол-
  • тв реал мадрид-
  • съдийство-
  • селта

Въпреки че не повлия на резултата, представянето на Кинтеро Гонсалес беше плачевно

ТВ на Реал Мадрид избухна: Това е съдийството в стил Негреира - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Телевизията на Реал Мадрид отправи остри критики към представянето на съдията Кинтеро Гонсалес след поражението на отбора от Селта (0:2).

„Въпреки че не повлия на резултата, представянето на Кинтеро Гонсалес беше плачевно. Той се кандидатира, както се правеше по време на режима на Негреира, за да получи съответните награди, било то да стане международен съдия или да ръководи най-важните мачове на национално ниво“, посочиха от медията.

„Дори той не знае какво свири. Този е от новите, но... е лош, засега ще го оставим така [...] Работата на съдията е ужасна, пълен абсурд. Той е от новите, но е добре обучен“, критикуваха по време на излъчването на мача. „Не прилагаше еднакъв критерий, беше много снизходителен към бавенето на играта от страна на Селта. Правилото за осемте секунди е срам, подигравка с феновете, с играчите и с всички“, отбелязаха след мача по повод бавенето на времето от играчите на Селта.

Оплакванията бяха постоянни през целия двубой. „Селта си върши работата (бави времето), но съдията от лигата на Негреира, който е много слаб, трябваше да го предотврати“, „съдийството е в стил Негреира“, „от лигата на Негреира очаквам всичко“ и „детайли в стил Негреира“ бяха някои от фразите, използвани срещу рефера.

„Това не е ден, в който можем да говорим за дузпи или засади. Беше ден на непрестанни дребни отсъждания с жълти картони и бавене на времето; всичко това те изтощава. Това не е причината за загубата, но съдийството не ни изненадва, защото отново става дума за плачевно представяне в един слаб мач за отбора“, обясниха от телевизията.

Имаше оплаквания и относно изгонването на Фран Гарсия след натрупване на жълти картони: „Режисьорът на предаването не ни показа в детайли от най-добрия ъгъл двете влизания на Фран Гарсия, за да не можем да разберем дали наистина са били за картон“. А за втория червен картон, този на Карерас, коментираха: „Прави ми впечатление колко бързо се насочи към Карерас, когато му каза нещо. Много е лесно да се обърнеш срещу едни и да извърнеш глава от други. Имаше протести през целия мач. Селта протестира, Хиралдес протестира; ето ги кадрите, въпреки че не се показват“.

Накрая, както и при предишни случаи, беше споменато името на Фран Сото, настоящия президент на Съдийската комисия: „Това не е съдийство за лига, която претендира да бъде една от най-добрите в света. Искам да видя какво ще каже Фран Сото и какво ще кажат в „Tiempo de Revisión“, ако изобщо покажат ситуациите“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Иии

    8 6 Отговор
    Смешен отбор подарено им е всичко и все съдията им е виновен

    08:44 08.12.2025

  • 3 Фокс

    7 8 Отговор
    Кое им е подарено бе ????? Гледа ли мача бееее? Подарено е на Барселона всеки мач свирят за тях . Селта през цялото време бавеха а съдията накъсваше играта . Слаби са да и треньора е слаб треньор. Но тоя съдия свиреше тенденциозно. Смешен съдийски отбор са Барса

    Коментиран от #5

    08:55 08.12.2025

  • 4 Ха ха

    2 6 Отговор
    Ревльовците пак търсят под вола теле,за да оправдаят безидейната си игра .Мбапе сам срещу вратаря,при перфектна ситуация се опита и стадиона да прехвърли,Винисиус след всеки свой селски шут се хилеше идиотски.А колко пъти се тръшкаха за дузпи и ги искаха дори и топката да е извън наказателното поле.Смешници свикнали да им сервират победата.

    12:20 08.12.2025

  • 5 Пухито

    1 6 Отговор

    До коментар #3 от "Фокс":

    Защо намесваш Барса,БЕ? Явно белите балерини имат голям комплекс от тях.

    14:19 08.12.2025

  • 6 Фалиралото сепаратистко балонче

    6 0 Отговор
    Негрейра да му дава титлата направо преди първенството. И да прекръстят "турнира" Жоан Гампер на ЛаЛига и без тва риткат спаринги с останалите двайсетина отборчета. И после в Европа при по-нормално съдийство Айнтрахт, Рома, Юве, Челси се гаврят с тях...

    15:11 08.12.2025

