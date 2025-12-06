Новини
Отлична Замфирова - завърши трета по алпийски сноуборд в Китай

6 Декември, 2025 10:08

Победителка при жените стана Лучия Далмасо

Отлична Замфирова - завърши трета по алпийски сноуборд в Китай - 1
Снимка: БФ Ски
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Малена Замфирова направи отличен старт на сезона за Световната купа по алпийски сноуборд в Милин, Китай. Най-добрата българска състезателка кара страхотно в едва шестия си старт за СК и спечели малкия финал срещу първата от квалификациите Зузана Мадерова, Чехия. Въпреки че на полуфинала падна, Малена намери сили за страхотно каране за мястото на подиума, предава БТА.

Победителка при жените днес е Лучия Далмасо, Италия. За Малена това е втори подиум за Световната купа след второто място в Криница през миналия сезон. Тя печели и 60 точки за СК, където е трета в момента.

При мъжете Радо Янков влезе във финалите с 13-ти резултат от квалификациите, но на осминафинала бе спрян от четвъртия от пресявките Аарон Марш, Италия. В крайното класиране Радо е четвърти. Победител е Маурицио Бормолини, Италия.


Китай
