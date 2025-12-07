Новини
Спорт »
Други спортове »
Осминафиналите препънаха Замфирова и Янков в Китай

Осминафиналите препънаха Замфирова и Янков в Китай

7 Декември, 2025 10:24 482 1

  • сноуборд-
  • китай-
  • малена замфирова-
  • радослав янков

Това е второ влизане на Замфирова във финалите от турнира за Световната купа

Осминафиналите препънаха Замфирова и Янков в Китай - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Малена Замфирова не преодоля осминафиналите на паралелния слалом в китайския град Милин в състезание за Световната купа по сноуборд. Българката не завърши дуела си с опитната швейцарка Джули Цог, след като започна агресивно, но падна още в началото на трасето, предава БТА.

Това е второ влизане на Замфирова във финалите от турнира за Световната купа, след като в събота тя завърши на трето място, побеждавайки на финала победителката от квалрификациите Зазуна Мадерова от Чехия.

При мъжете Радослав Янков също отпадна на осминафиналите в паралелния слалом, като отстъпи пред германеца Щефан Баумайстер, който бе по-бързо с 19 секунди. Янков завърши на 11-о място в квалификациите и кара по синьото трасе, като през цялото време натискаше съперника си, който бе по червеното трасе, което даваше предимство и се възползва от това.


Китай
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гориил

    1 0 Отговор
    Много мило и красиво момиче.

    10:27 07.12.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ