Новини
Спорт »
Бг футбол »
Собствениците на Пирин Благоевград прекратяват финансирането на клуба

Собствениците на Пирин Благоевград прекратяват финансирането на клуба

24 Октомври, 2025 08:54 895 8

  • пирин благоевград-
  • лиценз-
  • отбора -
  • ръководството -
  • собствениците-
  • решение-
  • клуба-
  • втора лига-
  • финансиране

Те излязоха с изявление

Собствениците на Пирин Благоевград прекратяват финансирането на клуба - 1
Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Само ден след като футболен клуб Пирин Благоевград успя да запази лиценза си, над отбора надвисна нова буря. Ръководството на „орлетата“ официално съобщи, че собствениците са взели решение да преустановят финансовата си подкрепа за клуба.

Тази неочаквана новина разтърси феновете и спортната общественост в региона. След като дълго време клубът се бореше за оцеляване и получи зелена светлина за участие в първенството, сега бъдещето му отново е под въпрос.

Според изявлението на управата, причините за оттеглянето на инвеститорите са комплексни и свързани с финансови затруднения и липса на устойчив модел за развитие.

Ето какво гласи изявлението:

"ОФИЦИАЛНО ИЗЯВЛЕНИЕ

на мажоритарните собственици на

ПФК „Пирин 22“ АД – Благоевград

В неформална среща с кмета на Община Благоевград, г-н Методи Байкушев, ние – Георги Спасов и Милен Стефанов, мажоритарни собственици на ПФК „Пирин 22“ АД, уведомихме градоначалника за нашето намерение да се оттеглим от финансирането на клуба.

Причините за това решение са комплексни – както лични, така и финансови. След години усилия, отдаденост и значителни вложени ресурси, стигнахме до извода, че продължаването на тази ангажираност вече оказва негативно отражение върху основната ни бизнес дейност и личния ни баланс.

Въпреки това, нашата отговорност към клуба и хората, които го обичат, ни задължава да останем ангажирани с осигуряването на нормалното функциониране на ПФК „Пирин 22“ до намирането на устойчиво решение. Ще продължим да подпомагаме клуба в следващите месеци – до края на календарната година – с цел да се гарантира стабилност и нормален спортен ритъм.

Акциите, които притежаваме в дружеството, ще бъдат официално предложени на „ОФК Пирин“ ЕООД – в качеството му на миноритарен партньор в структурата на клуба. Решението относно евентуалното приемане и по-нататъшното управление на тези акции ще бъде изцяло в ръцете на Община Благоевград – Кмета и Общинския съвет.

Уведомяваме също, че при наличие на потенциален инвеститор, готов да поеме управлението и развитието на клуба незабавно, сме готови да предоставим нашите дялове с моментален ефект. В случай че общината реши да приеме акциите, или бъде намерен нов инвеститор, ПФК „Пирин 22“ АД ще бъде предаден без каквито и да е задължения.

Нашето желание е процесът да бъде прозрачен, спокоен и в интерес единствено на бъдещето на Пирин – клуб с история, традиции и обществена значимост за целия регион.

С уважение,

Георги Спасов

Милен Стефанов

Мажоритарни собственици на

ПФК „Пирин 22“ АД"


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Анималс Винаги Верни

    1 5 Отговор
    Нормално. В Пирин са били винаги куци коне. Вземете за пример Барбуков, Галчев или Бодуров

    Коментиран от #5

    09:02 24.10.2025

  • 2 Перо

    6 0 Отговор
    Измислените собственици си напълниха гушите и вече не искат да се занимават с този клуб, без да има никакви шансове и изгледи за дотации от европейски и др. футболни турнири! Намаляха значително и запалянковците!

    09:07 24.10.2025

  • 3 НаблюдателЕН

    0 1 Отговор
    емблемата взета от нацистите, сменили кръста с топка , хаха

    Коментиран от #4

    09:16 24.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Орела

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Анималс Винаги Верни":

    Типичен глупав чорбар!

    09:20 24.10.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Чорбар

    2 0 Отговор
    Жалко. Школата на Пирин винаги е създавала големи футболисти и продаваше. Очевидно е, че сега няма кой да купува родните таланти, заради куците печки, с които се напълни първенството ни. Тази политика започна в Разград. За толкова години от там не излезе нито един български футболист. На двамата бизнесмени с фамилия на дебело клепоухо животно е по-лесно да перат парите си чрез купуване и продаване на маймуни, отколкото да поддържат собствена школа. Останалите бг отбори са принудени да правят същото, за да съществуват и участват в първенството. Така откакто го има лудогорския проект нямаме национален отбор.

    09:50 24.10.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ