Собствениците на Пирин Благоевград прекратяват финансирането на клуба

Само ден след като футболен клуб Пирин Благоевград успя да запази лиценза си, над отбора надвисна нова буря. Ръководството на „орлетата“ официално съобщи, че собствениците са взели решение да преустановят финансовата си подкрепа за клуба.

Тази неочаквана новина разтърси феновете и спортната общественост в региона. След като дълго време клубът се бореше за оцеляване и получи зелена светлина за участие в първенството, сега бъдещето му отново е под въпрос.

Според изявлението на управата, причините за оттеглянето на инвеститорите са комплексни и свързани с финансови затруднения и липса на устойчив модел за развитие.

Ето какво гласи изявлението:

"ОФИЦИАЛНО ИЗЯВЛЕНИЕ

на мажоритарните собственици на

ПФК „Пирин 22“ АД – Благоевград

В неформална среща с кмета на Община Благоевград, г-н Методи Байкушев, ние – Георги Спасов и Милен Стефанов, мажоритарни собственици на ПФК „Пирин 22“ АД, уведомихме градоначалника за нашето намерение да се оттеглим от финансирането на клуба.

Причините за това решение са комплексни – както лични, така и финансови. След години усилия, отдаденост и значителни вложени ресурси, стигнахме до извода, че продължаването на тази ангажираност вече оказва негативно отражение върху основната ни бизнес дейност и личния ни баланс.

Въпреки това, нашата отговорност към клуба и хората, които го обичат, ни задължава да останем ангажирани с осигуряването на нормалното функциониране на ПФК „Пирин 22“ до намирането на устойчиво решение. Ще продължим да подпомагаме клуба в следващите месеци – до края на календарната година – с цел да се гарантира стабилност и нормален спортен ритъм.

Акциите, които притежаваме в дружеството, ще бъдат официално предложени на „ОФК Пирин“ ЕООД – в качеството му на миноритарен партньор в структурата на клуба. Решението относно евентуалното приемане и по-нататъшното управление на тези акции ще бъде изцяло в ръцете на Община Благоевград – Кмета и Общинския съвет.

Уведомяваме също, че при наличие на потенциален инвеститор, готов да поеме управлението и развитието на клуба незабавно, сме готови да предоставим нашите дялове с моментален ефект. В случай че общината реши да приеме акциите, или бъде намерен нов инвеститор, ПФК „Пирин 22“ АД ще бъде предаден без каквито и да е задължения.

Нашето желание е процесът да бъде прозрачен, спокоен и в интерес единствено на бъдещето на Пирин – клуб с история, традиции и обществена значимост за целия регион.

С уважение,

Георги Спасов

Милен Стефанов

Мажоритарни собственици на

ПФК „Пирин 22“ АД"