Барселона настоятелно преследва защитник от Висшата лига

Барселона е направила две официални запитвания към щаба на Марк Геи, съобщава “TEAMtalk”. Английският национал и защитник на Кристъл Палас по принцип мечтае за трансфер в Ливърпул, но постоянството на каталунците започва да го впечатлява.

Геи обмисля възможността за свободен трансфер в посока „Камп Ноу“ през следващото лято, когато договорът му може да му позволи да напусне без трансферна сума.

Барса е решена да подсили защитата си, а Геи се превръща в един от водещите им приоритети за 2026 година.