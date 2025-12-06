Три клуба от Англия в битка за Игор Тиаго

Нюкасъл Юнайтед и Тотнъм са готови да се включат в надпреварата с Астън Вила за подписа на голмайстора на Брентфорд Игор Тиаго (вдясно) още следващия месец, съобщава “CaughtOffside”.

Бразилецът, който притежава и български паспорт, прави впечатляващ сезон във Висшата лига, реализирайки 11 гола в 14 срещи, което естествено привлича вниманието на водещите английски клубове.

Конкуренцията за подписа му се очертава сериозна, а Брентфорд вероятно ще изслуша оферти през януарския трансферен прозорец.