Пилотът на Мерцедес Джордж Ръсел спечели третата свободна тренировка за Гран при на Абу Даби, последен кръг от шампионата във Формула 1, предава БТА. Бринатецът завъртя една обиколка на пистата за 1:23.334 минути, като така изпревари сънародника си Ландо Норис (Макларън) само с 4 хилядни от секундата. Норис е и лидер във временното класиране и основен фаворит за световната титла. Пилотът на Микларън даде най-добри времена в първите две тренировки вчера.
Трети остана актуалният световен шампион Макс Верстапен (Ред Бул) с изоставане от 0,124. Нидерландецът не е загубил шансове да спечели титлата за пета поредна година при благоприятен развоя на последното състезание утре.
Испанският ветеран Фернандо Алонсо от Астън Мартин даде четвърто време, а пети най-бърз бе вторият пилот на Ред Бул - Оскар Пиастри.
Челната десетка се допълва още от Естебан Окон (Хаас), Оливър Берман (Хаас), Шарл Льоклер (Ферари), Кими Антонели (Мерцедес) и Александър Албон (Уилямс).
Джордж Ръсел спечели третата свободна тренировка в Абу Даби
6 Декември, 2025 15:17 374 1
Второ време даде Ландо Норис (Макларън)
