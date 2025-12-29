Новини
САЩ се отказаха да изтеглят 4-ти полк на морската пехота от японския остров Окинава
  Тема: Тайван

САЩ се отказаха да изтеглят 4-ти полк на морската пехота от японския остров Окинава

29 Декември, 2025 05:48, обновена 29 Декември, 2025 05:56 513 2

Военната част е предназначена за операции на малки острови край Тайван в случай на военен конфликт в района

САЩ се отказаха да изтеглят 4-ти полк на морската пехота от японския остров Окинава - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Въоръжените сили на САЩ решиха да се откажат от плана си за изтегляне на 4-ти полк на морската пехота от южния японски остров Окинава.

Полкът е предназначен за операции на малки острови край Тайван в случай на военен конфликт в района. Преди това беше планирано той да бъде предислоциран на американския остров Гуам като част от програма за намаляване на военното присъствие на Окинава, съобщава информационната агенция Киодо.

Този план беше преразгледан по оперативни причини. Американското военно командване оцени, че разстоянието от Гуам до зоната на Тайван е приблизително 3000 километра, а от Окинава - около 500 километра, а това значително намалява времето за разгръщане на полка в случай на извънредна ситуация.

Вашингтон и Токио от години преговарят за намаляване на американския контингент на Окинава. Около 70% от американските военни бази в Япония и на практика всички бойни части са концентрирани там, което предизвиква недоволство сред местните власти и населението. В момента на Окинава са разположени приблизително 19 000 американски морски пехотинци, за 9000 от тях беше решено да бъдат изтеглени от острова, включително 4 000 на Гуам.


САЩ
  • 1 Последния Софиянец

    1 1 Отговор
    Дори и краснов вече разбра, че без да унищожи блатния алкохолизиран хаганат и не предаде ботокса в Хага няма да вземе Нобел!

    06:00 29.12.2025

  • 2 🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️

    0 0 Отговор
    Бункерния страхливец с ботокса и рижия клоун ще изгният в затвора, от мен да го запомните‼️

    06:06 29.12.2025