Ива Стоянова взе злато на шпага във Варна

7 Декември, 2025 16:12 414 0

Във финала победи Ягода Зигън от Великобритания

Ива Стоянова взе злато на шпага във Варна - 1
Снимка: БНТ 3
Ива Стоянова взе злато на турнира за Европейската купа на шпага до 14 години във Варна. За призовите места спориха 32 фехтовачки от България, Великобритания, Израел и Румъния, а за страната на пътеките излязоха 12 състезателки, предава БТА. Освен Стоянова в топ 8 влязоха и Бориса Кръстева (Академик София, шесто място в крайното класиране), Масал Исаоглу (Черно море Варна, седмо) и Радостина Куртакова (Пентатлон, осмо).

Ива Стоянова започна участието си силно - пет победи от пет срещи в групите. В елиминациите възпитаничката на Черно море Варна отстрани Йоана Кръстева с 15:5 и Радостина Куртакова с 15:10. В срещата за място на финала Стоянова победи Карина Дениса Белу от Румъния с 15:9. В двубоя за шампионската титла българката надделя над Ягода Зигън от Великобритания с 15:11 и триумфира със златото.


