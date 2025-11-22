Черно море - Локомотив София: Стремеж за запазване на място в топ 4 срещу амбиция за влизане във втората четворка

Вторият мач от съботната програма на 16-ия кръг в efbet Лига противопоставя Черно море и Локомотив София. Двубоят на стадион "Тича" във Варна стартира в 14:30 ч. и ще бъде предаван на живо по Диема спорт. Главен съдия на срещата е Георги Гинчев.

Черно море е трети във временното класиране с актив от 27 точки и търси задължителна победа, за да скъси изоставането си от лидера Левски (35 т.) и втория ЦСКА 1948 (30 т.). Варненци нямат загуба в три поредни срещи на ниво efbet Лига, като за последно отстъпиха именно на "Тича" срещу Левски с 1:3. Парадоксално или не, но дотук през кампанията "моряците" демонстрират по-солидно представяне извън своя дом (4-3-1), отколкото на него (3-3-1). Старши треньорът Илиан Илиев няма да може да разчита на контузените Живко Атанасов, Цветомир Панов и Димитър Тонев. Пред завръщане след дълго лечение е халфът Берк Бейхан, който попадна в групата за мача.

Локомотив пристига във Варна като 11-и с 16 точки. През миналия кръг серията от три мача без загуба във всички турнири за "железничарите" приключи безславно при домакинското 0:1 срещу Ботев Враца. По време на международната пауза "червено-черните" бяха подсилени от бившия футболист на Ливърпул и Борнемут Джордън Ибе, който ще възражда кариерата си в столичния квартал "Надежда". Англичанинът обаче няма да вземе участие в мача, тъй като все още няма картотека. Анте Аралица е аут за визитата на "Тича", а под въпрос ще е Спас Делев, който напусна с травма срещата с врачани.

Черно море и Локомотив София вече премериха сили през настоящата кампания, но не намериха победител - 1:1. В срещата от първия кръг на стадион "Локомотив" в столицата Асен Чандъров даде аванс на "моряците" в 19-ата минута, а Анте Аралица оформи крайния резултат в 32-ата.

Пропуски могат да бъдат закупени от касите на стадион "Тича" и онлайн в мрежата на Ивентим. Цената на 1 билет е 15 лева и важи за всички сектори на съоръжението.