София или Варна ще приеме Евроволей 2026? – Решението идва на 14 октомври

9 Октомври, 2025 13:41 428 3

Датата бе обявена от Любо Ганев

София или Варна ще приеме Евроволей 2026? – Решението идва на 14 октомври - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Българската волейболна общественост е в очакване – на 14 октомври ще стане ясно кой град ще бъде арена на мачовете от Европейското първенство по волейбол за мъже през 2026 година. Това обяви президентът на Българската федерация по волейбол Любо Ганев в ефира на Дарик радио и Dsport.

Въпросът кой ще бъде домакин – София или Варна – се превърна в истинска интрига. Първоначално морската ни столица бе фаворит за провеждането на срещите, но сега столицата София излиза на преден план.

Причината? По-големият капацитет на залата в София и значителните инвестиции, които се влагат в спортната инфраструктура на града, накланят везните в нейна полза.

Интересното е, че идеята за евентуална промяна на града-домакин идва от Европейската волейболна конфедерация. Целта е повече фенове да имат възможност да наблюдават на живо най-големите волейболни звезди на Стария континент.

България е сред четирите държави, които ще посрещнат елита на европейския волейбол през 2026 г., заедно с Финландия, Италия и Румъния.


  • 1 Георги

    2 0 Отговор
    според мен работещото сметоизвозване във Варна изобщо не е за подценяване. Напротив, това е много голям коз в ползва на моркста столица!

    13:45 09.10.2025

  • 2 гост

    6 0 Отговор
    София преситена от прояви…Варна е много спортно нахъсана,сплотена,екзалтирана и подкрепяща-особено волейбол …ще съборят залата от подкрепа…но :важно е здравето на спортистите ииии ПОБЕДА!!!!

    13:52 09.10.2025

  • 3 Софийскиселянин

    0 0 Отговор
    Разбира се в София ще бъде всичко , боклука , европейско по волейбол , кмет наследник на ДС и тн и тн.

    14:34 09.10.2025

