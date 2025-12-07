Новини
Цунода ще помага на Верстапен, за да стане пак световен шампион

7 Декември, 2025 14:26

Ще направя колкото мога, за да му помогна, казва японецът

Цунода ще помага на Верстапен, за да стане пак световен шампион - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов

Юки Цунода ще кара за Верстапен и е готов да пожертва собственото си състезание в Абу Даби, за да подпомогне съотборника си в Ред Бул. Японецът остана десети на стартовата решетка на пистата Яс Марина, след като не успя да запише време в третата фаза на квалификацията, предава gong.bg.

В решителната сесия Цунода даде въздушна струя на нидерландеца на правата, а вторият му опит бе провален заради излизане от трасето на първи завой. Верстапен си осигури първата позиция на старта пред преките си конкуренти Ландо Норис и Оскар Пиастри. Преди финалния сблъсък лидер в подреждането е Норис с 408 точки, следван от Верстапен с 396 и Пиастри с 392.

Предвид малката точкова разлика Весрстапен се нуждае от подкрепа, а Цунода потвърди намеренията си да играе отборно.

„Ще направя колкото мога, за да му помогна. Най-вероятно аз ще направя компромис с моята стратегия, тъй като с тези позиции той все още има шанс за титлата, така че аз ще направя каквото мога“, заяви японският състезател.


Обединени Арабски Емирства
  • 1 си дзън

    0 1 Отговор
    Цунода може да помогне само ако катастрофира в подходящ момент.
    Няма да се учудя ако стане.

    14:37 07.12.2025

  • 2 Японеца

    1 0 Отговор
    Най-доброто ноето може да направи , да изостане с една обиколка , да пропусне Верстапен и да изтърбуши Норис и Пиастри , когато тръгнат да го изпреварват......

    14:51 07.12.2025

