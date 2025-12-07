Юки Цунода ще кара за Верстапен и е готов да пожертва собственото си състезание в Абу Даби, за да подпомогне съотборника си в Ред Бул. Японецът остана десети на стартовата решетка на пистата Яс Марина, след като не успя да запише време в третата фаза на квалификацията, предава gong.bg.
В решителната сесия Цунода даде въздушна струя на нидерландеца на правата, а вторият му опит бе провален заради излизане от трасето на първи завой. Верстапен си осигури първата позиция на старта пред преките си конкуренти Ландо Норис и Оскар Пиастри. Преди финалния сблъсък лидер в подреждането е Норис с 408 точки, следван от Верстапен с 396 и Пиастри с 392.
Предвид малката точкова разлика Весрстапен се нуждае от подкрепа, а Цунода потвърди намеренията си да играе отборно.
„Ще направя колкото мога, за да му помогна. Най-вероятно аз ще направя компромис с моята стратегия, тъй като с тези позиции той все още има шанс за титлата, така че аз ще направя каквото мога“, заяви японският състезател.
Цунода ще помага на Верстапен, за да стане пак световен шампион
7 Декември, 2025 14:26 421 2
Ще направя колкото мога, за да му помогна, казва японецът
Юки Цунода ще кара за Верстапен и е готов да пожертва собственото си състезание в Абу Даби, за да подпомогне съотборника си в Ред Бул. Японецът остана десети на стартовата решетка на пистата Яс Марина, след като не успя да запише време в третата фаза на квалификацията, предава gong.bg.
1 си дзън
Няма да се учудя ако стане.
14:37 07.12.2025
2 Японеца
14:51 07.12.2025