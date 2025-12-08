Треньорът на Реал Мадрид: Съдийството не ми хареса

Треньорът на Реал Мадрид Шаби Алонсо нямаше поводи за радост след неочакваната загуба с 0:2 от Селта на "Сантиаго Бернабеу". "Белият балет" завърши мача с 9 души на терена след червени картони за Фран Гарсия и Алваро Карерас. Наставникът заяви, че не е доволен от съдийството, но в същото време призна, че и отборът му не бе на нужното ниво в този мач.

"Всички сме ядосани, това не беше мачът, който искахме, нито резултатът. Още в началото контузията на Милитао ни се отрази зле и ни беше трудно да се прегрупираме. Направихме някои корекции. Мачът не се разви според нашите очаквания и трябва да обърнем страницата възможно най-бързо. Това са само три точки, остава много до края на първенството. В сряда имаме мач от Шампионската лига, за да реагираме и да се отърсим от този горчив вкус. Не беше това, което очаквахме. Планирахме мача така, че да играем с добро темпо и да пресираме един добър съперник, но някои неща не се получиха. Травмата на Мили наруши плановете ни. Това е лоша новина, страдаме от контузии. Тази е поредната. Трудно ни беше да реагираме, като почти го направихме, когато останахме с човек по-малко. Това са три точки, които болят, ядосани сме и сега трябва да покажем друго лице в сряда. Всички поемаме вината, както в добрите, така и в не толкова добрите моменти. Трябва да подходим с отговорност. Не бива да гледаме твърде в дългосрочен план. Ситуацията е напрегната заради контузиите. Ще трябва да променяме неща, ще видим", започна Алонсо.

Той обаче заяви, че отборът гледа напред и вярва, че ще излезе от трудната ситуация, в която се намира.

"Разбира се, всички заедно, знаейки, че това е футбол, трябва да гледаме напред. Знаем какви са изискванията, загубите болят много, но трябва да продължим. Отговорността е на всички и заедно трябва да поемем ангажимента да вършим нещата добре. Знаем, че изгубените точки са важни, но не и решаващи. Сега ще играем за три точки в Шампионската лига, намираме се в добра позиция, това е заложено на карта. Искаме да покажем добро ниво и да играем по-добре, отколкото днес", продължи наставникът.

След това обаче той нападна и съдията на мача Кинтеро Гонсалес.

"Решенията на съдията ни извадиха от равновесие. Той не взимаше предвид бавенето на играта, което нарушаваше нашия ритъм, и беше твърде снизходителен. Картонът на Карерас, не знам, беше много спорен. Не ми хареса, това ни извади малко от контрол. В тези фази на мача ни изкара от играта. Съдийството не ми хареса. Мислим за следващия мач в сряда. Ясно е, че в момента боли, но трябва да гледаме напред, с изискванията, които този клуб налага. С необходимото достойнство. Това е краткосрочната ни цел", допълни специалистът.