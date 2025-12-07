Новини
Спорт »
Световен футбол »
Хамбургер ликува срещу Вердер в драма с 5 гола

Хамбургер ликува срещу Вердер в драма с 5 гола

7 Декември, 2025 21:36 528 0

  • хамбургер-
  • вердер бремен-
  • бундеслига-
  • юсуф поусен

Юсуф Поусен донесе победата в края на мача

Хамбургер ликува срещу Вердер в драма с 5 гола - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Хамбургер триумфира в 109-ото издание на Северното дерби срещу Вердер Бремен. Сблъсъкът от 13-ия кръг на Бундеслигата на Фолкспаркщадион премина през множество обрати и завърши при резултат 3:2 за домакините, предава gong.bg.

Първата част не предложи изобилие от голови ситуации, но гостите нанесоха своя удар в самия край. В 45-ата минута Романо Шмит комбинира с Йенс Стаге, който с плътен шут в долния ляв ъгъл даде аванс на бременските музиканти – 0:1.

Хамбургер възстанови паритета в 63-ата минута. Рансфорд Кьонигсдорфер намери Алберт Самби Локонга и той се разписа с левия крак – 1:1. Пълният обрат стана факт четвърт час преди края. Фабио Виейра центрира от пряк свободен удар, а Лука Вушкович реализира атрактивно с пета, вдигайки трибуните на крака – 2:1.

Вердер не се предаде и отговори мигновено. В 78-ата минута Романо Шмит записа втора асистенция, намирайки Джъстин Гидеон, който бе точен за 2:2. Последната дума обаче имаха домакините. В 84-ата минута Юсуф Поусен (на снимката) засече подаване на Миро Мухейм и с удар с левия крак донесе победата на HSV.


Германия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ