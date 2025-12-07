Хамбургер триумфира в 109-ото издание на Северното дерби срещу Вердер Бремен. Сблъсъкът от 13-ия кръг на Бундеслигата на Фолкспаркщадион премина през множество обрати и завърши при резултат 3:2 за домакините, предава gong.bg.
Първата част не предложи изобилие от голови ситуации, но гостите нанесоха своя удар в самия край. В 45-ата минута Романо Шмит комбинира с Йенс Стаге, който с плътен шут в долния ляв ъгъл даде аванс на бременските музиканти – 0:1.
Хамбургер възстанови паритета в 63-ата минута. Рансфорд Кьонигсдорфер намери Алберт Самби Локонга и той се разписа с левия крак – 1:1. Пълният обрат стана факт четвърт час преди края. Фабио Виейра центрира от пряк свободен удар, а Лука Вушкович реализира атрактивно с пета, вдигайки трибуните на крака – 2:1.
Вердер не се предаде и отговори мигновено. В 78-ата минута Романо Шмит записа втора асистенция, намирайки Джъстин Гидеон, който бе точен за 2:2. Последната дума обаче имаха домакините. В 84-ата минута Юсуф Поусен (на снимката) засече подаване на Миро Мухейм и с удар с левия крак донесе победата на HSV.
Хамбургер ликува срещу Вердер в драма с 5 гола
7 Декември, 2025 21:36 528 0
Юсуф Поусен донесе победата в края на мача
