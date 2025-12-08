Неймар спаси Сантос от изпадане от елита на Бразилия

Сантос, предвождан от голямата си звезда и капитан Неймар, се спаси от изпадане от елита на Бразилия. Освен това родният тим на Пеле се класира и за Копа Судамерикана след успех с 3:0 у дома срещу бронзовия медалист Крузейро в мач от последния кръг.

Ней не успя да се отчете с попадение, но бе полезен за атаките на своя тим. В рамките на само две минути през първата част, между 26-ата и 28-ата, Тасиано отбеляза две попадения. Час игра след началото точен за Сантос бе и Жоао Шмид.

Така Сантос завършва на 12-ата позиция и заедно със Сао Пауло, Гремио, Коринтианс, РБ Брагантино и Атлетико Минейро ще играе във втория по сила клубен турнир в Южна Америка – Копа Судамерикана.

Все още не е ясно дали Неймар ще бъде част от родния Сантос през 2026 година, след като договорът му изтича в края на настоящия месец. Легендата ще направи всичко възможно да играе на Мондиал 2026 и завръщане в Европа не е изключено.

В битката за оцеляване Витория и Интернасионал надделяха над Форталеза и Сеара, запазвайки елитния си статут, за разлика от вторите два. Заедно с Форталеза и Сеара към Серия Б се насочват отдавна изпадналите Жувентуде и Спорт Ресиде.

В Копа Либертадорес ще играят шампионът Фламенго, Палмейрас, Крузейро, Мирасол и Флуминензе. На квалификации за турнира отиват Ботафого и Баия.