Летят бутилки в съблекалнята на Реал Мадрид

Загубата на Реал Мадрид при домакинството на Селта с 0:2 е провокирала голямо напрежение в съблекалнята на гранда от испанската столица, информира телевизионното предаване "Ел Чирингито". Имало е викове и хвърляне на различни предмети.

"Бутилки, превръзки, абсолютно всичко е летяло. Гневът и разочарованието на играчите от съдийството са можели да се усетят във въздуха. Част от съблекалнята е била много гневна срещу съдийството. Другата половина от играчите обаче са били гневни на тези, които критикуват реферите", твърди журналистът Еду Агире.

Според него треньорът Шаби Алонсо не е присъствал на скандала. "Алонсо не стъпи в съблекалнята нито за минута. Не е имало никакъв контакт или разговор с играчи след мача", категоричен е Агире.

Според емисията президентът на клуба Флорентино Перес е напуснал стадион "Сантяго Бернабеу" последен, което също не е нормално.

"Всички сме обединени, защото сме наясно, че става въпрос за футбол. Трябва да гледаме към бъдещето. Знаем какви са изискванията, загубите са трудни за приемане, но трябва да гледаме напред. Това е отговорност на всички, трябва да се обединим, за да свършим добре нещата", коментира Шаби Алонсо днес преди тренировката на тима. Той отказа да коментира дали има бъдеще в отбора.

В сряда от 22:00 часа българско време Реал приема Манчестър Сити в мач от основната фаза на Шампионската лига.