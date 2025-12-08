Зидан е водещ вариант за наследник на Алонсо, Перес дал последен шанс на баския спец

След поражението от Селта, което остави Реал Мадрид на четири точки зад Барселона, въпреки че само преди месец „белите“ имаха преднина от пет пункта, ръководството на клуба проведе спешна среща, предаде sportal.bg.

Целта беше да се анализира не само провалът срещу галисийците, но и необяснимият срив на отбора през последните пет седмици, пише “Марка”.



Президентът Флорентино Перес и неговите съветници заседаваха до късно през нощта. На масата бяха поставени няколко горещи теми. Сред тях бяха липсата на качествен футбол, която стана повече от очевидна срещу Селта, както и епидемията от контузии, засегнала тежко защитата. Тежката травма на Едер Милитао е поредната в една безкрайна поредица от нещастия. Разбира се, обсъдено беше и съдийството, което доведе до три червени картона и остави отбраната в окаяно състояние за следващия мач в Ла Лига.



Все пак най-значителната част от срещата беше посветена на сложната спортна форма на тима, който има само три победи в последните си седем мача. Основният фокус падна върху Чаби Алонсо и отношенията му с важна част от съблекалнята. Липсата на разбирателство между баския треньор и някои ключови играчи проличала ясно при смяната на Винисиус Жуниор в Ел Класико, предизвиква сериозно безпокойство в клуба. Предстоящият мач в сряда срещу Манчестър Сити в Шампионската лига е определен като последен шанс за реакция от страна на отбора и треньора. От резултата и показаното лице ще зависят много неща, като на първо място е бъдещето на наставника.



Вече се спрягат имена на негови евентуални наследници, като Зинедин Зидан е първи избор в повечето прогнози. Друг, по-сложен вариант, е Юрген Клоп, който в момента е без отбор след дълъг и успешен период в Ливърпул. Германецът обаче си има работа, като работи за Ред Бул.