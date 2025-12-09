Новини
Спорт »
Световен футбол »
Меси очаквано взе приза за Най-полезен играч в Мейджър Лийг Сокър

Меси очаквано взе приза за Най-полезен играч в Мейджър Лийг Сокър

9 Декември, 2025 20:52 398 0

  • лео меси-
  • интер маями-
  • футбол

Аржентинецът стана първият футболист в историята на лигата, който печели тази награда в два поредни сезона

Меси очаквано взе приза за Най-полезен играч в Мейджър Лийг Сокър - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

След като спечели шампионската титла с Интер Маями, Лионел Меси очаквано взе и приза за Най-полезен играч в Мейджър Лийг Сокър, предаде sportal.bg.

По този начин аржентинецът стана първият футболист в историята на лигата, който печели тази награда в два поредни сезона.

През настоящата кампания 38-годишният осемкратен носител на "Златната топка" отбеляза 43 гола и направи 28 асистенции във всички турнири. Само в редовния сезон на първенството той има 29 попадения и 19 асистенции в 28 мача. В плейофите Меси вкара още шест гола и направи девет асистенции. Всичко това красноречиво говори за приноса му за спечелената от Интер Маями шампионска титла.

Меси получи над 70% от общия брой гласове, съставен от вота на представител на медиите, играчи и клубен персонал, за да спечели поредната си индивидуална награда в кариера, изпълнена с такива. Крилото на Сан Диего ФК Андерс Дрейер, който наравно с него се класира на първо място в лигата по асистенции и добави 19 гола, завърши втори с малко над 11%. След него се наредиха Денис Буанга от ЛАФК (7,27%), Евандер от ФК Синсинати (4,78%) и Сам Съридж от Нашвил СК (2,42%). Интересното е, че Меси получи само 55,17% от гласовете на играчите.

Преди това Меси спечели и "Златната обувка" и попадна в Идеалния отбор на сезона.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ